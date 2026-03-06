HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
EN VIVO

Emergencia de gas: clases y trabajo virtual, y guerra en el CAL | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

El conductor del vehículo iba a ser multado por brindar el servicio de taxi no autorizado. Tras cometer este hecho, se encuentra detenido por violencia contra la autoridad y su unidad será enviada a un depósito.

Chofer fue detenido tras cometer este acto.
Chofer fue detenido tras cometer este acto. | Difusión

Un hecho condenable se registró la tarde de este viernes 6 de marzo luego de que un sujeto embistiera con su vehículo a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la vía libre de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El conductor había sido intervenido por brindar el servicio de taxi no autorizado, motivo por el cual se le impuso una multa de S/ 5.500. Sin embargo, en su intento por huir del operativo, aceleró su unidad y se llevó montado encima de su capó al supervisor. Metros más allá, un efectivo policial se interpuso en su recorrido tratando de que se detenga, pero también fue atropellado, según se aprecia en un video que registró el hecho.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

lr.pe

Rechazan accionar

A través de un comunicado, la ATU condenó enérgicamente lo ocurrido y aseguró que este tipo de conductas "no solo constituye una grave infracción, sino que también atenta contra la labor de las autoridades encargadas de garantizar un servicio de transporte seguro, formal y ordenado para los usuarios".

Asimismo, informaron que el vehículo de placa BYP548 será enviado a un depósito y que el chofer implicado permanecerá detenido en la comisaría del aeropuerto, mientras se ejecutan las acciones legales correspondientes, en el marco de la comisión del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, tipificado en el Art. 367° del Código Penal.

¿Cuál es el estado de fiscalizador atropellado?

La entidad resaltó que el trabajador agraviado recibió de inmediato la atención correspondiente y fue evaluado por personal competente, confirmándose que no presenta daños ni lesiones.

Además, aprovehó la ocasión para expresar su total respaldo y reconocimiento al trabajo que realizan diariamente sus fiscalizadores, quienes —según indicaron— cumplen una labor fundamental para proteger a los ciudadanos y fortalecer el orden en el transporte público en Lima y Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

LEER MÁS
Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

LEER MÁS
ATU garantiza el abastecimiento total de gas natural para su flota del Metropolitano y corredores complementarios

ATU garantiza el abastecimiento total de gas natural para su flota del Metropolitano y corredores complementarios

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

LEER MÁS
Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministerio de Educación impulsa el fortalecimiento de la educación inicial en la macrorregión sur

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Ciudadanos de Trujillo sí rompieron propaganda política de Alianza Para el Progreso, pero video no es actual: sucedió en el 2022

Sociedad

Ministerio de Educación impulsa el fortalecimiento de la educación inicial en la macrorregión sur

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Juliaca: asesinan a dos jóvenes a plena luz del día frente a sede del Poder Judicial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025