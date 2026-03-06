Un hecho condenable se registró la tarde de este viernes 6 de marzo luego de que un sujeto embistiera con su vehículo a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la vía libre de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El conductor había sido intervenido por brindar el servicio de taxi no autorizado, motivo por el cual se le impuso una multa de S/ 5.500. Sin embargo, en su intento por huir del operativo, aceleró su unidad y se llevó montado encima de su capó al supervisor. Metros más allá, un efectivo policial se interpuso en su recorrido tratando de que se detenga, pero también fue atropellado, según se aprecia en un video que registró el hecho.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Rechazan accionar

A través de un comunicado, la ATU condenó enérgicamente lo ocurrido y aseguró que este tipo de conductas "no solo constituye una grave infracción, sino que también atenta contra la labor de las autoridades encargadas de garantizar un servicio de transporte seguro, formal y ordenado para los usuarios".

Asimismo, informaron que el vehículo de placa BYP548 será enviado a un depósito y que el chofer implicado permanecerá detenido en la comisaría del aeropuerto, mientras se ejecutan las acciones legales correspondientes, en el marco de la comisión del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, tipificado en el Art. 367° del Código Penal.

¿Cuál es el estado de fiscalizador atropellado?

La entidad resaltó que el trabajador agraviado recibió de inmediato la atención correspondiente y fue evaluado por personal competente, confirmándose que no presenta daños ni lesiones.

Además, aprovehó la ocasión para expresar su total respaldo y reconocimiento al trabajo que realizan diariamente sus fiscalizadores, quienes —según indicaron— cumplen una labor fundamental para proteger a los ciudadanos y fortalecer el orden en el transporte público en Lima y Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.