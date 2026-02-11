EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

Estados Unidos criticó el fallo judicial que impide supervisar y fiscalizar el puerto de Chancay, administrado por Cosco Shipping.

Estados Unidos criticó el fallo judicial que impide supervisar y fiscalizar el puerto de Chancay, administrado por Cosco Shipping.

El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la posible pérdida de control del Perú sobre el megapuerto de Chancay, una de las principales infraestructuras portuarias del país, actualmente bajo administración de la empresa china Cosco Shipping.

A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado de EE.UU, Washington manifestó que existen reportes que indican que el Estado peruano podría verse limitado para supervisar y regular este terminal estratégico.

TE RECOMENDAMOS EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

"Estamos preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores", indicó la entidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, el organismo manifestó su respaldo al derecho soberano del Perú para administrar su infraestructura crítica dentro de su territorio, y advirtió sobre los riesgos de depender de financiamiento externo.

"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva como advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", añadió.

El pronunciamiento fue secundado por el recién designado embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. En su cuenta de X, el diplomático sostuvo que "todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía".

Poder Judicial bloquea facultades a Ositran sobre el puerto de Chancay

Hace unos días, el Poder Judicial emitió un fallo en el que le dio la razón a la demanda de amparo de la empresa Cosco Shipping. La resolución determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no puede regular, supervisar, fiscalizar ni sancionar las operaciones de Cosco dentro del puerto.

Ya la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, se ha pronunciado al señalar que apelarán el fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe la fiscalización en el megapuerto de Chancay, pues la empresa buscaría evadir las normas peruanas.

"Ellos son una empresa de uso público. Cuando dicen, somos privados, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas que tienen que ser supervisados por Ositrán, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte", manifestó a Canal N.

Agregó que la Ley Portuaria Nacional detalla que el administrador portuario es quien explota una infraestructura de transporte de uso público y aseguró que este es el caso de Cosco Shipping.