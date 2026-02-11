HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se viene la censura de José Jerí? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó que el Perú podría perder control sobre el megapuerto de Chancay, administrado por "propietarios chinos depredadores".

Estados Unidos criticó el fallo judicial que impide supervisar y fiscalizar el puerto de Chancay, administrado por Cosco Shipping.
Estados Unidos criticó el fallo judicial que impide supervisar y fiscalizar el puerto de Chancay, administrado por Cosco Shipping.

El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la posible pérdida de control del Perú sobre el megapuerto de Chancay, una de las principales infraestructuras portuarias del país, actualmente bajo administración de la empresa china Cosco Shipping.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado de EE.UU, Washington manifestó que existen reportes que indican que el Estado peruano podría verse limitado para supervisar y regular este terminal estratégico.

TE RECOMENDAMOS

EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: El tiempo en el tráfico consume hasta el 36% del sueldo mínimo de los trabajadores peruanos

lr.pe

"Estamos preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores", indicó la entidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

Además, el organismo manifestó su respaldo al derecho soberano del Perú para administrar su infraestructura crítica dentro de su territorio, y advirtió sobre los riesgos de depender de financiamiento externo.

"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva como advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", añadió.

PUEDES VER: Nueva Carretera Central: Gobiernos regionales anuncian paro y exigen la renuncia de ministros de Transportes y Economía

lr.pe

El pronunciamiento fue secundado por el recién designado embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. En su cuenta de X, el diplomático sostuvo que "todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía".

Poder Judicial bloquea facultades a Ositran sobre el puerto de Chancay

Hace unos días, el Poder Judicial emitió un fallo en el que le dio la razón a la demanda de amparo de la empresa Cosco Shipping. La resolución determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no puede regular, supervisar, fiscalizar ni sancionar las operaciones de Cosco dentro del puerto.

Ya la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, se ha pronunciado al señalar que apelarán el fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe la fiscalización en el megapuerto de Chancay, pues la empresa buscaría evadir las normas peruanas. 

"Ellos son una empresa de uso público. Cuando dicen, somos privados, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas que tienen que ser supervisados por Ositrán, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte", manifestó a Canal N.

Agregó que la Ley Portuaria Nacional detalla que el administrador portuario es quien explota una infraestructura de transporte de uso público y aseguró que este es el caso de Cosco Shipping.   

Notas relacionadas
Ositrán pierde poder para regular operaciones del megapuerto de Chancay

Ositrán pierde poder para regular operaciones del megapuerto de Chancay

LEER MÁS
Chancay y la Sierra Central: el ferrocarril que articula el megapuerto con Sudamérica, por Manuel Hidalgo Tupia

Chancay y la Sierra Central: el ferrocarril que articula el megapuerto con Sudamérica, por Manuel Hidalgo Tupia

LEER MÁS
Perú adjudica proyecto de tren que unirá el Megapuerto de Chancay con la sierra central: tendrá una inversión de US$420 millones

Perú adjudica proyecto de tren que unirá el Megapuerto de Chancay con la sierra central: tendrá una inversión de US$420 millones

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

LEER MÁS
Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

LEER MÁS
Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

Vecinos de Miraflores denuncian mal estado del emblemático puente Villena y sus alrededores: "Hay riesgos por falta de mantenimiento"

Economía

Sunass: Solo 19 de 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao disponen de agua potable durante las 24 horas del día

El tiempo en el tráfico consume hasta el 36% del sueldo mínimo de los trabajadores peruanos

Precio de combustibles HOY 11 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025