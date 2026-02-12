Este país vence a EE. UU. y Japón con la mayor cantidad de trenes bala en el mundo: conecta a más 500.000 habitantes

Se estima que para 2030, China alcanzará los 60,000 km de vías de alta velocidad, que impulsan la competitividad y productividad en el sector económico nacional. | Foto: El país

China ha superado a países como Estados Unidos y Japón en la carrera por tener la mayor red de trenes bala del mundo. Con más de 50.000 kilómetros de vías de alta velocidad, la nación asiática conecta a más de 500.000 habitantes a través de su vasto sistema ferroviario, según China State Railway Group. Este impresionante logro no solo posiciona a China como el líder mundial en infraestructura ferroviaria, también marca una diferencia con otras potencias en el ámbito del transporte.

La red de trenes no solo abarca ciudades importantes, sino que también conecta regiones rurales, lo que facilita la integración de todo el país. Esto ha permitido que el sector económico, particularmente el comercio y la industria, se beneficien enormemente al reducir el tiempo de traslado entre áreas productivas y de consumo. Además, la expansión de la red no muestra signos de desaceleración, ya que se estima que China alcanzará los 60.000 km de vías para 2030.

China supera a EE. UU. y Japón en la cantidad de trenes bala

La república popular oriental ha creado la red más extensa de trenes bala, superando a países como Japón y Francia, que fueron pioneros en este tipo de infraestructura. El país del sol naciente, con su sistema Shinkansen, ha sido un líder en la tecnología de trenes rápidos, pero la expansión de su red se ha visto limitada, a diferencia de su competidor, que ha podido implementar una infraestructura aún más grande y avanzada. Mientras tanto, en Estados Unidos, este tipo de proyectos aún se encuentran en fase de desarrollo.

A diferencia de otras naciones, la inversión y el desarrollo efectuados por el gobierno de Xi Jinping han superado el billón de dólares, lo que ha permitido a esta nación posicionarse como líder global en infraestructura de transporte, según datos de China Railways. Además de la extensión de la red, esta nación ha integrado las tecnologías más modernas en sus trenes, lo que ha permitido que las velocidades rivalicen con las de los sistemas más avanzados del mundo.

Conectando a más de 500.000 habitantes a través del sistema ferroviario

El sistema ferroviario de alta velocidad chino no solo ha sido una inversión en infraestructura, sino también en conectividad social y económica. Más de 500.000 habitantes de diversas regiones del país se benefician diariamente de los trenes bala, lo que mejora su calidad de vida y el acceso a oportunidades laborales y educativas.

La interconexión de ciudades grandes y pequeñas ha fomentado la integración económica en todo el país. Empresas en áreas antes aisladas pueden ahora acceder más fácilmente a los mercados internacionales y nacionales, lo que reduce los costos y mejora la competitividad. Los ciudadanos, por su parte, disfrutan de tiempos de viaje más cortos y mayor comodidad, lo que ha llevado a un aumento en la productividad y bienestar social, lo que refuerza aún más la importancia de la red de trenes bala de China.