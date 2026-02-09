México envía a Cuba dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en medio de tensiones con EE. UU.

Dos barcos con toneladas de ayuda humanitaria partieron de Veracruz, México, con dirección a Cuba. | AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el domingo 8 de febrero que envió dos buques con más de 814 toneladas de víveres destinados a Cuba, tras las recientes acciones de EE. UU. que lo cercaba aún más en el mercado del petróleo, colocando una barrera para que los países del mundo reconsideren comerciar con la isla.

En ese sentido, México afirmó este lunes que califica de "injusto" el amenazar con imponer aranceles a todo aquel que suministre crudo a La Habana.

México insiste en apoyar a Cuba pese a amenazas

"El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba... Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan", se lee en un comunicado emitido por la Cancillería mexicana.

De acuerdo con el texto, el país gestionado por Claudia Sheinbaum envió las provisiones "a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", los cuales llegarían aproximadamente el próximo jueves 12 de febrero de 2026.

Entre los víveres embarcados desde el puerto de Veracruz hay leche (líquida y en polvo), alimentos procesados derivados de la carne, frejol, arroz, galletas y artículos de higiene personal. Al menos 536 toneladas de estos productos fueron enviados en el buque Papalopan, mientras que el resto fue cargado en la otra embarcación.

"Informamos que aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas", agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"No se puede ahorcar a un pueblo de esa manera"

Este 9 de febrero, la mandataria mexicana se mostró indignada por las recientes acciones de Estados Unidos sobre Cuba, que refuerzan el bloqueo y aislamiento comercial de petróleo en la isla. "No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera", afirmó Sheinbaum, luego de aseverar que seguiría enviando ayuda humanitaria.

Según ella, esta es la única forma que encontró para ofrecer su apoyo a Cuba sin despertar la furia de Estados Unidos e imponer aranceles adicionales 'ad valorem' a México. "Es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien", exclamó, agregando que están buscando la forma de que la isla pueda recibir el combustible sin "afectaciones" a su nación.

Durante 2025, la venta de petróleo y sus derivados, de México a Cuba, sumaron aproximadamente US$496 millones, lo que representa menos del 1% de la producción de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

EE. UU. y Cuba en tensiones por petróleo

Desde que Trump por fin decidió incursionar militarmente en Venezuela para capturar al narcodictador Nicolás Maduro, el líder republicano amplió su panorama y fijó su vista en Colombia y Cuba, al primero lo amenazó con realizar una operación similar a la de Caracas en su territorio, mientras que, para el segundo, optó con cercar aún más su flujo comercial.

El presidente estadounidense ordenó, desde el primer momento, a cortar el flujo de dinero y petróleo proveniente de Venezuela hacia Cuba, la isla dirigida por Miguel Días-Canel. Tras la firma de la orden ejecutiva de Trump, que bloquea el comercio de crudo con Cuba, la ONU advirtió que la región puede colapsar en cualquier momento "si no se satisfacen sus necesidades de petróleo".

A inicios de febrero, Díaz-Canel dijo que su Gobierno está dispuesto a dialogar con la administración estadounidense "sin presiones... sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos".