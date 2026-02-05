HOYSuscripcion LR Focus

Crisis en Cuba: apagones incontrolables y escasez de combustible bajo la sombra de la presión de EE.UU.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció un plan para mitigar el desabastecimiento energético y reconoció que la situación afectará servicios esenciales como transporte y hospitales.

Apagones incontrolables y escasez de combustible azotan Cuba.
Apagones incontrolables y escasez de combustible azotan Cuba.

Por más de 10 horas, un apagón dejó sin luz al este de Cuba la noche del último miércoles, luego de que una falla en la red eléctrica provocara la desconexión total del suministro en varias provincias, entre ellas Santiago de Cuba —la segunda ciudad más grande de la isla—, informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE)

Según la empresa de electricidad estatal, el corte se produjo alrededor de las 8.54 p.m., cuando se registró un problema en la subestación de Holguín de 220 kV, lo que causó que el sistema eléctrico de la zona oriental quedara fuera de servicio.

Las áreas afectadas por los apagones

La compañía detalló que la interrupción dejó sin luz de forma parcial a Holguín y afectó completamente a Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, cuatro de las quince provincias del país.

Esta última, con cerca de 400.000 habitantes, estuvo entre las zonas más golpeadas. “La electricidad se fue desde como las 5 de la tarde, pero pensé que era uno de los cortes de siempre, no sabía que era algo general”, relató por teléfono a la agencia AFP una mujer de 28 años identificada como Isabel.

Infraestructura eléctrica en ruinas

La red eléctrica cubana enfrenta fallas frecuentes debido al envejecimiento de su infraestructura y a la falta de combustible para generar energía. Desde finales de 2024, la isla de unos 9.6 millones de habitantes ha registrado numerosos apagones generalizados.

Asimismo, al menos ocho plantas termoeléctricas —en su mayoría construidas en las décadas de 1980 y 1990— presentan averías constantes o deben cerrar por mantenimiento prolongado, lo que limita la producción de electricidad.

El gobierno alega que las sanciones de Estados Unidos complican la compra de repuestos y el mantenimiento del sistema eléctrico, mientras que varios economistas subrayan que la falta de inversiones a largo plazo ha contribuido al deterioro del sector.

Crisis de combustible en la isla

Esta situación ocurre en un contexto de tensiones internacionales por el suministro de petróleo. Decisiones recientes en la región, como el control estadounidense del sector petrolero de Venezuela y la suspensión temporal del envío de crudo por parte de México al régimen castrista, han agravado la escasez de combustible.

Washington defendió su estrategia de presión con el argumento de que Cuba constituye una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la postura oficial.

La crisis también ha llamado la atención de organismos internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias que podría tener la falta de combustible si no se atienden las necesidades energéticas del país. 

El plan de Cuba para mitigar la escasez

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves 5 de febrero de 2026 que el gobierno cubano está desarrollando un plan para enfrentar el "desabastecimiento de combustible" debido a las presiones de Estados Unidos y reconoció que su país vivirá "tiempos difíciles".

Desde el régimen confirmaron que se ha paralizado la producción energética con motores de diésel y fuelóleo. Díaz-Canel explicó que, últimamente, el país no ha podido contar con ninguno de sus parques de generación distribuida (motores), cuya potencia instalada total es de alrededor de 1.300 megavatios (MW).

Asimismo, el mandatario admitió que el país "siempre ha tenido carencias y dificultades complejas". En ese contexto, advirtió que el bloqueo energético afectará "el transporte de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de hospitales y la producción económica". 

