La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. La medida de Estados Unidos, según la mandataria, "podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" y afectar "de forma directa a hospitales, la alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano".

Las recientes declaraciones de Sheinbaum se produjeron luego de que sostuviera una llamada "productiva y cordial" con Trump sobre seguridad y comercio. Aclaró que no conversaron acerca del envío de crudo a La Habana. "(El asunto) fue abordado por el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario del Departamento de Estado Marco Rubio", admitió.

Claudia Sheinbaum cuestiona amenaza arancelaria de Donald Trump contra países que envíen petróleo a Cuba

Durante la Mañanera del Pueblo del 30 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Juan Ramón de la Fuente tiene la misión de establecer contacto inmediato con Marco Rubio para "conocer con precisión los alcances del decreto" aprobado por la administración de Donald Trump.

Sheinbaum indicó que tratará de informar a la Casa Blanca sobre el significado de "una crisis humanitaria" y adelantó que no descuidará las implicancias que la orden ejecutiva de Washington podría tener para México. Además, aseveró que buscará "distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano" sin poner en riesgo los intereses mexicanos.

"Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas", remarcó.

Actualmente, los envíos de petróleo mexicano a La Habana coinciden con una profunda crisis energética en la isla. En ese contexto, la mandataria comentó que México envía petróleo a Cuba "por razones humanitarias" ante el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla.

Donald Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

Este jueves 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Sin embargo, el líder republicano no especificó de cuánto sería el monto. El decreto se respalda en la invocación de un estado de emergencia, una figura legal que permite al gobierno adoptar medidas excepcionales, como sanciones o aranceles.

Washington justifica la decisión de endurecer la presión contra La Habana al declarar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. "Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione, directa o indirectamente, cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el texto publicado por la Casa Blanca.

Asimismo, la administración Trump acusa a las autoridades cubanas de mantener vínculos y brindar respaldo a países, organizaciones catalogadas como terroristas y actores considerados hostiles a Estados Unidos, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. La orden ejecutiva también atribuye a Cuba un rol en la desestabilización regional a través de la inmigración y la violencia, además de señalar que promueve ideas, programas y prácticas comunistas. En respuesta, el Gobierno cubano calificó la medida firmada por Trump como un "brutal acto de agresión".