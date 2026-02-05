HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cuba desarrolla plan para mitigar escasez de combustible provocada por presiones de Estados Unidos

Donald Trump cerró el flujo de petróleo venezolano a La Habana y amenazó con imponer sanciones a los países que suministren combustible a la isla.

Miguel Díaz-Canel confirma que Cuba no recibe combustible desde diciembre.
Miguel Díaz-Canel confirma que Cuba no recibe combustible desde diciembre.

Durante una comparecencia ante medios nacionales e internacionales, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves 5 de febrero de 2026 que el gobierno cubano está desarrollando un plan para enfrentar el "desabastecimiento de combustible" debido a las presiones de Estados Unidos. Reconoció que la isla vivirá "tiempos difíciles".

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, la administración de Donald Trump cerró el flujo de petróleo venezolano a La Habana. Además, el líder republicano firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren este insumo a Cuba. Hasta ahora no especificó de cuánto sería el monto del impuesto.

Sin combustible desde diciembre

El mandatario cubano aseveró que la isla no recibe combustible procedente del exterior desde diciembre de 2025 debido a las coerciones de Washington. "Es condenable que una potencia asuma una política tan agresiva y tan criminal", expresó, al referirse al bloqueo impuesto por la Casa Blanca.

Díaz-Canel, sin embargo, consideró que el "colapso" no solo puede asociarse a las presiones y a las "intenciones de un gobierno imperial". A modo optimista, afirmó superarán la situación adversa con "resistencia creativa y esfuerzo".

Admitió que el país "siempre ha tenido carencias y dificultades complejas". En ese contexto, advirtió que el bloqueo energético afectará "el transporte de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de hospitales y la producción económica". Para prevenir tales efectos, adelantó que está en marcha una serie de medidas de emergencia que requerirán un gran esfuerzo.

Se paraliza la producción de energía

Desde el régimen cubano confirmaron que se ha paralizado la producción energética con motores de diésel y fuelóleo. Su presidente explicó que, últimamente, el país no ha podido contar con ninguno de sus parques de generación distribuida (motores), cuya potencia instalada total es de alrededor de 1.300 megavatios (MW), según EFE.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar los combustibles necesarios para nutrir la generación distribuida.

En ese sentido, el mandatario comentó que el país ha recibido apoyo de voceros de cancillerías, partidos políticos, embajadas, líderes internacionales, movimientos que agrupan países, congresistas demócratas y eurodiputados. También destacó las conversaciones telefónicas con los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin.

Posible diálogo

Díaz-Canel indicó que Cuba está "dispuesta" a dialogar con EE. UU. sobre cualquier tema, pero "sin presiones" ni "precondicionamientos".

Explicó que la reunión deberá desarrollarse desde "una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación".

El jefe de Estado norteamericano anunció el 2 de febrero que México dejará de suministrar petróleo a La Habana e instó a sus dirigentes a alcanzar un "acuerdo" o enfrentar consecuencias que aún no especifica.

