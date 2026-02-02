Rusia ratifica su apoyo a Cuba en medio de amenazas de Estados Unidos. | AFP | Mikhail Metzel

Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, este lunes 2 de febrero, condenó públicamente la presión que se viene ejerciendo sobre Cuba desde Estados Unidos, tras la incursión militar en Venezuela. En ese sentido, el funcionario del Kremlin advirtió que estas políticas y amedrentamiento contra la isla podrían desencadenar "un grave deterioro" en la situación del país.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva, donde describía a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional del país norteamericano.

Rusia condena presión contra Cuba y ratifica apoyo

La Cancillería cubana, liderada por Bruno Rodríguez, emitió un comunicado sobre lo abordado el lunes tras su reunión telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien extendió su preocupación sobre las amenazas recibidas por la isla.

"Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país", manifestó el canciller.

En ese sentido, el Kremlin recalcó su "firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario". Esta afirmación se da días después de que Trump anunciara la posibilidad de imponer aranceles adicionales a los países que comercien petróleo directa o indirectamente con La Habana.

Cuba apunta contra amenaza de Trump

Tras la firma de la orden ejecutiva publicada por Washington el pasado 29 de enero, que declaraba una "emergencia nacional" debido a la "amenaza" que representa Cuba para EE. UU. por acogerse presuntamente, y sin pruebas, a "grupos terroristas transnacionales" como Hamás y Hezbolá, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, arremetió contra Trump, calificándolo de "fascista".

"Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales", afirmó Díaz-Canel desde La Habana.

Trump, quien dijo que Cuba es "una nación en decadencia" debido a que "ya no cuenta con Venezuela para sostenerla" —en referencia a que EE. UU. ordenó en envío de dinero y petróleo a la nación caribeña—, confirmó que funcionarios de su administración mantienen contacto con altos mandos de la isla. "Vamos a llegar a un acuerdo con Cuba", enfatizó.

Tras la incursión militar en Venezuela, bombardeo en Caracas, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, Trump amenazó a naciones en el Caribe, entre ellos Cuba, con repetir esta operación en sus territorios si no hacían "lo correcto".