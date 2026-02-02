HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 CIRO CASTILLO llegó al GORE Callao para retomar el cargo, pero no logró ingresar | #TLR

Mundo

Gobierno de Putin condena "presión económica y militar sobre Cuba" y advierte posible crisis humanitaria en el país

Asimismo, Rusia ratificó su compromiso de apoyo político y material con Cuba tras las amenazas de Donald Trump.

Rusia ratifica su apoyo a Cuba en medio de amenazas de Estados Unidos.
Rusia ratifica su apoyo a Cuba en medio de amenazas de Estados Unidos. | AFP | Mikhail Metzel

Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, este lunes 2 de febrero, condenó públicamente la presión que se viene ejerciendo sobre Cuba desde Estados Unidos, tras la incursión militar en Venezuela. En ese sentido, el funcionario del Kremlin advirtió que estas políticas y amedrentamiento contra la isla podrían desencadenar "un grave deterioro" en la situación del país.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva, donde describía a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional del país norteamericano.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Presidente de Cuba denuncia que Trump pretendería "asfixiar" la economía de la isla con posible política arancelaria

lr.pe

Rusia condena presión contra Cuba y ratifica apoyo

La Cancillería cubana, liderada por Bruno Rodríguez, emitió un comunicado sobre lo abordado el lunes tras su reunión telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien extendió su preocupación sobre las amenazas recibidas por la isla.

"Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país", manifestó el canciller.

En ese sentido, el Kremlin recalcó su "firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario". Esta afirmación se da días después de que Trump anunciara la posibilidad de imponer aranceles adicionales a los países que comercien petróleo directa o indirectamente con La Habana.

PUEDES VER: Trump aprueba decreto que autorizaría imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba

lr.pe

Cuba apunta contra amenaza de Trump

Tras la firma de la orden ejecutiva publicada por Washington el pasado 29 de enero, que declaraba una "emergencia nacional" debido a la "amenaza" que representa Cuba para EE. UU. por acogerse presuntamente, y sin pruebas, a "grupos terroristas transnacionales" como Hamás y Hezbolá, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, arremetió contra Trump, calificándolo de "fascista".

"Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales", afirmó Díaz-Canel desde La Habana.

Trump, quien dijo que Cuba es "una nación en decadencia" debido a que "ya no cuenta con Venezuela para sostenerla" —en referencia a que EE. UU. ordenó en envío de dinero y petróleo a la nación caribeña—, confirmó que funcionarios de su administración mantienen contacto con altos mandos de la isla. "Vamos a llegar a un acuerdo con Cuba", enfatizó.

Tras la incursión militar en Venezuela, bombardeo en Caracas, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, Trump amenazó a naciones en el Caribe, entre ellos Cuba, con repetir esta operación en sus territorios si no hacían "lo correcto".

Notas relacionadas
Sheinbaum afirma que amenaza arancelaria de Trump contra países que vendan petróleo a Cuba "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Sheinbaum afirma que amenaza arancelaria de Trump contra países que vendan petróleo a Cuba "podría desencadenar una crisis humanitaria"

LEER MÁS
"Tengo gran preocupación": Papa León XIV pide paz ante las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba

"Tengo gran preocupación": Papa León XIV pide paz ante las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Mundo

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

María Corina Machado dice que será presidente "cuando llegue el momento" y afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025