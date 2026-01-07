HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Sheinbaum confirma que México es un "proveedor importante" de petróleo para Cuba, pero niega aumento de envíos

En 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo crudo para Cuba, superando a Venezuela, según un informe del Financial Times.

Sheinbaum no confirmó las cifras del informe y aseguró revisará las presentadas por Pemex. Foto: AFP.
Sheinbaum no confirmó las cifras del informe y aseguró revisará las presentadas por Pemex. Foto: AFP.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la legalidad y continuidad de los envíos hacia Cuba, aunque negó que México haya aumentado sus exportaciones de forma extraordinaria más allá de patrones “históricos” de entrega. Sheinbaum sostuvo que el país se ha vuelto un “proveedor importante” ante la crisis energética venezolana y las circunstancias regionales actuales.

México se consolidó en 2025 como el principal proveedor de petróleo crudo para Cuba, desplazando a Venezuela tras un aumento significativo de los envíos a la isla caribeña, informó el medio británico Financial Times, con base en datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler.

Según las cifras analizadas, México exportó un promedio de 12 284 barriles por día (bpd) de crudo a Cuba en el año pasado, equivalentes a aproximadamente 44 % de las importaciones de petróleo de la isla. En contraste, Venezuela redujo sus suministros a unos 9 528 bpd, cerca del 34 % del total, marcando una caída de 63 % respecto a 2023.

Sheinbaum no confirmó el informe presentado

Durante una conferencia de prensa, la mandataria indicó que aún no contaba con los datos oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) para confirmar cifras precisas, pero que solicitaría hacerlos públicos, y recordó que México mantiene contratos de suministro y asistencia humanitaria con Cuba desde hace años.

Además, Sheinbaum destacó que los envíos de petróleo a Cuba se han realizado durante "muchos años" y por diversas razones, incluyendo contratos de exportación y esquemas de "ayuda humanitaria". Sin embargo, el gobierno mexicano ha mantenido la política de no divulgar los detalles de estos contratos petroleros ni la forma en que Cuba realiza los pagos por el crudo.

