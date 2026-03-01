Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

Fernández sostuvo que piensa que no le notificaron de su salida para que él continúe realizando campaña política que beneficia al partido.

Fernández sostuvo que piensa que no le notificaron de su salida para que él continúe realizando campaña política que beneficia al partido.

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció que renuncia a su campaña electoral como vicepresidente por el partido Un Camino Diferente tras resultar excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

De acuerdo a un pronunciamiento que realizó por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, los integrantes del partido no le avisaron oportunamente de su exclusión, por lo que no tuvo tiempo de apelar la decisión.

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la relección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

Por ello, señala que hubo "judas" dentro de su mismo partido, pero a la vez se consuela diciendo que si a un "político no lo traicionan, no es político".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"La resolución no llegó hoy, sino hace cinco días. Lamentablemente, por oscuros intereses a mí no se me ha avisado. Caso contrario, yo hubiese seguido en la lucha apelando a las instancias", expresó.

Sostuvo que piensa que no le notificaron de su salida para que él continúe realizando campaña política que beneficia al partido.

“Que me querían excluir y la persona o las personas, de una manera bastante diabólica, han pensado, han dicho: ‘Miren, que siga haciendo campaña, nosotros no hay que responder nada, no hay que avisarle nada a Arturo Fernández, así cuando lo excluyan ya no vamos a tener presidente, vicepresidente, primero, segundo vicepresidente, sino vamos a tener presidente y vicepresidente’”, anotó.

Arturo Fernández pide que se deje de usar su foto y nombre para promocionar Un camino diferente

Posteriormente, en una serie de videos y publicaciones aseguró que ya no continúa dirigiendo el partido Un Camino Diferente. En ese sentido, exigió que se deje de usar su imagen y nombre para promover la organización.

“No voten por ninguno. No autorizo a que ni un solo candidato de Un Camino Diferente ponga mi foto en su publicidad, ni mencionen mi nombre. Si ustedes se creen los ganadores, ganen por su propio mérito”, expresó.

Investigación contra Arturo Fernández

El 22 de septiembre de este año el ex alcalde de Trujillo fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio de Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo que interpuso una querella en 2023 tras asegurar la exautoridad lo difamó en redes sociales.

La sentencia del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ordenó su traslado al penal El Milagro y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. Este fallo fue apelado por su defensa. Desde entonces el ex burgomaestre permaneció en la clandestinidad hasta hace unos días que anunció por redes sociales que se encuentra en Trujillo.

No es la primera vez que Fernández, quien ganó popularidad a nivel nacional al colocar los huacos eróticos en el distrito de Moche, está prófugo.

El 18 de marzo pasado, tras siete meses de no presentarse al proceso que se le siguió por el delito de difamación agravada contra una oficial de la Policía Nacional en la comisaría de Moche en 2019, se presentó a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta. Fue condenado a una pena suspendida y el pago de una reparación de S/ 25,000, motivo por el cual fue suspendido de la Alcaldía de Trujillo.