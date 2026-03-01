HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     
Política

Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

El ex burgomaestre llamó "judas" a los miembros del partido Un camino diferente porque, según dice, no le avisaron de su exclusión, por lo que no pudo apelar.

Fernández sostuvo que piensa que no le notificaron de su salida para que él continúe realizando campaña política que beneficia al partido.
Fernández sostuvo que piensa que no le notificaron de su salida para que él continúe realizando campaña política que beneficia al partido.

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció que renuncia a su campaña electoral como vicepresidente por el partido Un Camino Diferente tras resultar excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo a un pronunciamiento que realizó por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, los integrantes del partido no le avisaron oportunamente de su exclusión, por lo que no tuvo tiempo de apelar la decisión.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la relección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

lr.pe

Por ello, señala que hubo "judas" dentro de su mismo partido, pero a la vez se consuela diciendo que si a un "político no lo traicionan, no es político".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"La resolución no llegó hoy, sino hace cinco días. Lamentablemente, por oscuros intereses a mí no se me ha avisado. Caso contrario, yo hubiese seguido en la lucha apelando a las instancias", expresó.

Sostuvo que piensa que no le notificaron de su salida para que él continúe realizando campaña política que beneficia al partido.

“Que me querían excluir y la persona o las personas, de una manera bastante diabólica, han pensado, han dicho: ‘Miren, que siga haciendo campaña, nosotros no hay que responder nada, no hay que avisarle nada a Arturo Fernández, así cuando lo excluyan ya no vamos a tener presidente, vicepresidente, primero, segundo vicepresidente, sino vamos a tener presidente y vicepresidente’”, anotó.

PUEDES VER: José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

lr.pe

Arturo Fernández pide que se deje de usar su foto y nombre para promocionar Un camino diferente

Posteriormente, en una serie de videos y publicaciones aseguró que ya no continúa dirigiendo el partido Un Camino Diferente. En ese sentido, exigió que se deje de usar su imagen y nombre para promover la organización.

“No voten por ninguno. No autorizo a que ni un solo candidato de Un Camino Diferente ponga mi foto en su publicidad, ni mencionen mi nombre. Si ustedes se creen los ganadores, ganen por su propio mérito”, expresó.

Investigación contra Arturo Fernández

El 22 de septiembre de este año el ex alcalde de Trujillo fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio de Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo que interpuso una querella en 2023 tras asegurar la exautoridad lo difamó en redes sociales.

La sentencia del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ordenó su traslado al penal El Milagro y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. Este fallo fue apelado por su defensa. Desde entonces el ex burgomaestre permaneció en la clandestinidad hasta hace unos días que anunció por redes sociales que se encuentra en Trujillo.

No es la primera vez que Fernández, quien ganó popularidad a nivel nacional al colocar los huacos eróticos en el distrito de Moche, está prófugo.

El 18 de marzo pasado, tras siete meses de no presentarse al proceso que se le siguió por el delito de difamación agravada contra una oficial de la Policía Nacional en la comisaría de Moche en 2019, se presentó a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta. Fue condenado a una pena suspendida y el pago de una reparación de S/ 25,000, motivo por el cual fue suspendido de la Alcaldía de Trujillo.

Notas relacionadas
Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿Cuánto debo pagar?

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿Cuánto debo pagar?

LEER MÁS
Marcela Ríos: “En el Perú se utiliza el ataque al árbitro electoral como una estrategia de campaña más”

Marcela Ríos: “En el Perú se utiliza el ataque al árbitro electoral como una estrategia de campaña más”

LEER MÁS
Es falso que Yonhy Lescano lidere sondeo presidencial en Puno: encuestadora no está registrada ante el JNE

Es falso que Yonhy Lescano lidere sondeo presidencial en Puno: encuestadora no está registrada ante el JNE

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones CAL 2026 EN VIVO: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

LEER MÁS
Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿Cuánto debo pagar?

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿Cuánto debo pagar?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

VER Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY con Álex Valera y Hernán Barcos por Liga 1: empatan sin goles

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley: La 'U' empata el partido

Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la reelección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

Poder Ejecutivo destinará S/100.000 por distrito y bono mensual a damnificados por lluvias

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la reelección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

Poder Ejecutivo destinará S/100.000 por distrito y bono mensual a damnificados por lluvias

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025