Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

Donald Trump afirmó el 28 de enero que Cuba "está a punto de colapsar". | Composición LR

El presidente Donald Trump sigue intensificando las presiones contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien reconoció durante una conferencia de prensa que los cubanos atravesarán "tiempos difíciles" debido al "desabastecimiento de combustible".

Además de cerrar el flujo de petróleo venezolano hacia La Habana, el líder republicano advirtió que impondrá aranceles adicionales a los países que abastezcan energéticamente a la isla. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha informado a cuánto ascendería el impuesto.

Sin embargo, las amenazas de Washington profundizaron la crisis económica en Cuba, una nación sometida desde 1962 a un embargo estadounidense.

Cuba se ve golpeada sin el petróleo

Los centros sanitarios suspendieron intervenciones quirúrgicas y restringieron el traslado ambulatorio de pacientes. En declaraciones a la prensa local, los galenos aseguraron que las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas y denunciaron la falta de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas.

Los hoteles también empezaron a cerrar y reubicaron a los extranjeros en otros establecimientos. El sector turístico, considerado relevante para los planes de recuperación económica de Cuba por el aporte al producto interno bruto (PIB), registró una caída significativa en 2025 al contabilizar 1,8 millones de viajeros, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Es una cifra muy por debajo de la proyección oficial de 2,6 millones.

Por su parte, el Ministerio de Transporte anunció una drástica reducción de los viajes interprovinciales. Medios locales como Tiempo 21 y Escambray reportaron que el recorte de rutas nacionales en Las Tunas dejó solo una conexión diaria hacia La Habana, sin alternativas hacia municipios como Camagüey, Holguín o Santiago de Cuba.

Desde finales de 2024, la duración de los apagones aumentó de forma acelerada hasta alcanzar cortes de hasta 21 horas. La red eléctrica cubana enfrenta fallas recurrentes por el envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible para generar energía.

Plan de Díaz-Canel

En ese contexto, el régimen de Díaz-Canel informó que tomó "como referencia" las directrices utilizadas por Fidel Castro durante el colapso del bloque soviético en 1991 para desarrollar un plan orientado a enfrentar la actual emergencia energética. Según el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, la medida busca "garantizar la vitalidad" del país y "proteger los servicios básicos a la población".

Desde el lunes 9 entrarán en vigor las restricciones en la venta de combustible, la reducción de los viajes interprovinciales por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días, de lunes a jueves.

Asimismo, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresenciales.

Pérez-Oliva sostuvo que el combustible disponible se destinará a las actividades económicas imprescindibles. "Tenemos dos frentes: la producción de alimentos y la generación de electricidad", añadió.

Cambio de régimen

Donald Trump afirmó el 28 de enero que Cuba "está a punto de colapsar" porque dejó de recibir petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro.

Anteriormente, el periódico neoyorquino The Wall Street Journal había revelado que Trump estaría buscando personas con información privilegiada para intentar derrocar a Miguel Díaz-Canel antes de fin de año.

En declaraciones a La República, el analista internacional Ramiro Escobar explicó que el republicano recurre a la presión como vía de negociación con el régimen cubano.

El especialista señaló que las amenazas arancelarias desde la Casa Blanca "son una forma de asfixiar económicamente a Cuba" para impulsar una transición "bajo tutela de Washington". Escobar agregó que la supervivencia del actual modelo político permanece "en riesgo".

Esta perspectiva es compartida por el analista Andrés Fernández Sangüeza, quien consideró la posibilidad de un cambio. "No creo que el gobierno sobreviva tal como está, sino que se transforme para permitir aperturas democráticas y un sistema de mercado", dijo a este diario.

Fernández indicó que Estados Unidos podría retomar una postura histórica de dominación para reducir o expulsar la influencia de potencias como Rusia y China en América Latina. "La región atraviesa una reconfiguración geopolítica y ese proceso podría generar escenarios inesperados", remarcó.

Por parte, el académico cubano Luis René Fernández, del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI), negó a la agencia Xinhua que Cuba represente una amenaza real para la seguridad de EE. UU. Advierte que el verdadero riesgo aparecería si se intentara forzar un cambio de régimen desde fuera. "Se dice que las sanciones van dirigidas contra el Gobierno, pero quienes sufren son los ciudadanos comunes", denunció. Enfatizó que la lógica de EE. UU. es generar un deterioro social suficiente para provocar una rebelión interna, algo que consideró poco realista.

China y Rusia son claves para Cuba

El gobierno de Miguel Díaz-Canel intensificó la búsqueda de respaldo entre aliados tradicionales, en particular Rusia, China y Vietnam, tras el endurecimiento del cerco petrolero impuesto por Trump.

En ese escenario, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping apostaron por mantener la cooperación con Cuba. Según explicó, ambos mandatarios abordaron este tema durante una videoconferencia de alto nivel celebrada este miércoles 4 de febrero.

Tanto Rusia como China condenaron las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla. En esa línea, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aseguró que Pekín continuará "ofreciendo apoyo y asistencia dentro de las capacidades del país" a La Habana.