La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está manteniendo gestiones diplomáticas con Estados Unidos para reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones anunciadas por Donald Trump, quien firmó el jueves 29 de enero una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que vendan combustible a La Habana. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha especificado el monto de dichas tarifas.

Durante la Mañanera del Pueblo del 30 de enero, la mandataria ya había mencionado que la medida de Washington "podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" y afectar de forma directa a hospitales y otros servicios básicos. Aquella vez aseveró que buscaría "distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano" sin poner en riesgo los intereses mexicanos.

Sheinbaum enviará alimentos e insumos a Cuba

Claudia Sheinbaum anunció este viernes 6 de febrero que la nación azteca enviará alimentos e insumos solicitados por La Habana. "Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar", señaló desde el estado de Michoacán. Explicó que la coordinación del apoyo se ejecutó a través de canales diplomáticos y autoridades mexicanas. "Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder enviar petróleo a Cuba", remarcó la presidenta.

La jefa de Estado adelantó que por el momento solo se enviará asistencia humanitaria. "Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo", confesó. No descartó la posibilidad de dialogar directamente con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Amenaza de Donald Trump

Washington justificó la decisión de endurecer la presión contra La Habana al declarar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional. "Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que venda o proporcione, directa o indirectamente, cualquier tipo de petróleo a Cuba", explicó la Casa Blanca.

Es más, la administración de Donald Trump acusó a las autoridades cubanas de mantener vínculos y brindar respaldo a países y organizaciones catalogadas como terroristas, así como a actores considerados hostiles a Estados Unidos, como Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. En respuesta, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó la medida del republicano como un "brutal acto de agresión".

Trump apostilló el 2 de febrero que México dejará de suministrar petróleo a La Habana e instó a sus dirigentes a alcanzar un "acuerdo" o enfrentar consecuencias que aún no especifica. Asimismo, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, el gobierno estadounidense cerró el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba.