Mundo

Cuba presenta paquete de medidas de emergencia para enfrentar la grave crisis energética y asegurar servicios esenciales

De acuerdo al régimen cubano, el conjunto de paquetes, llamado 'Opción Cero', busca asegurar la estabilidad económica y prevenir un colapso frente al agravamiento del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

Cuba sufre una gravez escasez de combustible en medio de presiones por parte de EE.UU.
Cuba sufre una gravez escasez de combustible en medio de presiones por parte de EE.UU. | Composición LR/AFP

El régimen de Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas para hacer frente a la grave crisis energética que vive Cuba. Las autoridades detallaron que las disposiciones buscan garantizar el suministro de servicios esenciales.

Según un comunicado transmitido por la televisión estatal y publicado en el diario oficial Granma, estas nuevas disposiciones están diseñadas para salvaguardar la estabilidad económica y garantizar el acceso a los servicios básicos ante el recrudecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Teletrabajo y educación híbrida: la respuesta del régimen ante la escasez

De acuerdo con el viceprimer ministro Oscar Pérez‑Oliva, el régimen destinará el escaso combustible disponible a sostener sectores económicos que aportan divisas, como el turismo.

Las medidas extraordinarias, avaladas por el Consejo de Ministros, disponen impulsar el trabajo a distancia, reasignar trabajadores dentro de las empresas estatales y adoptar un sistema de enseñanza híbrido en las universidades, señaló ante la televisión estatal el ministro de Trabajo, Jesús Otamendiz.

Frente a la escasez de energía provocada por la interrupción del suministro que antes llegaba de Venezuela y reforzada por las sanciones estadounidenses, el régimen de la isla apeló a referencias del pasado como la “Opción Cero”, una táctica de los años noventa que implicaba racionamientos severos, fomento de la autosuficiencia alimentaria y el uso de métodos alternativos de transporte y cocina.

Restricciones en el combustible y soluciones solares

Las recientes medidas incluyen restricciones en la venta de combustible. “Al no haber combustible suficiente, no podemos mantener los niveles de venta que veníamos teniendo en semanas anteriores y, en este sentido, (habrá) algunas limitaciones para la adquisición. En la medida en que se vaya restableciendo la situación, se irán haciendo las entregas en los niveles habituales”, especificó el primer viceministro.

El plan también contempla descentralizar la distribución de paneles solares a trabajadores esenciales, centros comunitarios y bancos. Se instalarán 20.000 sistemas solares en viviendas, 10.000 paneles para maestros y personal sanitario, 5.000 para viviendas en zonas aisladas y 5.000 más para centros sociales. Además, se ampliarán los incentivos para la implementación de energías renovables en empresas y hogares, permitiendo que la energía generada sea vendida directamente a terceros.

Reorganización del transporte y soluciones para sectores clave

La reestructuración del transporte y la reducción de los servicios de movilidad son aspectos clave del nuevo plan. El ministro del sector, Eduardo Rodríguez, anunció que la frecuencia de los trenes nacionales de pasajeros se reducirá de uno cada cuatro días a uno cada ocho días, dependiendo del destino, mientras que los viajes en ómnibus se limitarán a una frecuencia mínima.

Además, se mantendrá en funcionamiento el servicio Medibus para aquellos pacientes que necesiten tratamientos médicos regulares y se establecerá un sistema especial para pacientes crónicos con dificultades de transporte, así como para quienes requieran atención médica urgente.

El sector agrícola se centrará en impulsar la producción urbana y familiar, así como en áreas productivas específicas, a través de energías renovables para el riego y buscando mitigar la caída en la producción debido a la escasez de combustible. Se coordinarán esfuerzos entre el sector estatal y otras formas de gestión no estatal para controlar los precios de los alimentos.

Por otro lado, el suministro de agua estará garantizado mediante la asignación de combustible para el bombeo y la instalación de equipos que funcionen con energías renovables.

