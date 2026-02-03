Un mes sin Maduro: venezolanos exigen acelerar el retorno a la democracia

Las calles vacías, pero llenas de color, personas yendo a trabajar, algunos disfrutando de la gastronomía local, otros que optan por hacer deporte o pasear en bicicleta, algunos vecinos reunidos en un foro informal para determinar qué se va a cocinar en el día o para intercambiar información. Desde el punto de vista de algunos ciudadanos, como el caso del periodista José Camacho, la vida de a pie en Venezuela, a un mes de la captura del exdictador Nicolás Maduro, no ha cambiado mucho. “Más que cambios, hay expectativa… Todo sigue igual. Los productos y servicios siguen aumentando. Hay comida. En Venezuela hay comida, los mercados están full, pero los precios son de locura”, explicó Camacho a La República.

Víctor Villarroel, ciudadano venezolano, agregó que la situación no cambia y menos en el ámbito económico, donde la población sigue sufriendo los estragos de la crisis. “El dólar sigue subiendo cada día y la inflación sigue acabando con el poder adquisitivo de la persona. El salario mínimo, que tiene cuatro años sin ser aumentado, no ha sido aumentado; los trabajadores siguen dependiendo de los bonos que envía el gobierno. Entonces, para la población civil no ha cambiado en nada. Por lo menos, hasta el momento, todo se ha mantenido igual, con la única diferencia de que no está Maduro y ahora está Delcy”.

“En mi caso, yo pago US$20 de luz, que para otros países puede ser una tarifa mínima, pero en Venezuela, con el sistema de salarios que hay, te afecta el presupuesto”, agregó Camacho

Sin embargo, a nivel estructural, existen cambios innegables que han dado una nueva perspectiva global sobre Venezuela, un país en el que hoy se habla de recuperación económica, restauración de relaciones bilaterales, reestructuración en el aparato chavista y, lo más importante, el retorno a la democracia, puntos que antes parecían imposibles de abordar.

Delcy Rodríguez, las dos caras de la moneda

Una vez se dio a conocer que Nicolás Maduro había sido capturado, junto a su esposa Cilia Flores, por la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU., una desencajada Delcy Rodríguez salió en televisión nacional para intentar calmar a la población y tomar las riendas de un país cuya capital había sido el epicentro de una operación militar que rompió con todo artículo del derecho internacional, pero que tuvo como desenlace uno de los escenarios más importantes para el pueblo venezolano.

Dos días después del bombardeo a Caracas, Rodríguez juró formalmente como presidenta encargada, pidiendo, desde el primer momento, la liberación del dictador chavista. Sin embargo, las acciones que luego llevó a cabo fueron contrarias a las denuncias que viene realizando desde el tercer día de agosto. Por un lado, condena; pero, por el otro, cede. La hoy jefa interina ha puesto en marcha una serie de medidas por pedido y presión de Washington.

El 5 de enero de 2026, el mismo día que asumió el mandato de forma oficial, Rodríguez extendió una invitación a la administración de Donald Trump a trabajar “en una agenda de cooperación”, la cual enfatizó como prioritaria. “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica”, expresó.

A pesar de apoyar por años la lucha de la oposición para el regreso de la democracia a la nación secuestrada por el chavismo, la cual aún no tiene garantías claras, Trump optó por mantener a Rodríguez en el poder bajo la amenaza de darle el mismo destino que Maduro si no hacía “lo correcto”. Luego de ello, Trump confirmó que, además de haber sostenido una reunión telefónica y hablar sobre una visita a la Casa Blanca, se mantenía en constante contacto y coordinaciones con las autoridades de Venezuela. “Es alguien con quien hemos trabajado muy bien… Creo que nos estamos llevando muy bien”, dijo el republicano al referirse a Delcy el 14 de enero

El 29 de enero, la mandataria anunció la ley de hidrocarburos, la cual funciona bajo una serie de reformas para el ingreso de capitales extranjeros para la explotación y comercialización del petróleo venezolano, bajo la administración de EE. UU. El mismo día, Caracas y Washington confirmaron la reapertura del espacio aéreo de Venezuela a vuelos comerciales, garantizando el retorno de aerolíneas como American Airlines.

“Hemos visto cosas que parecían inimaginables. Hace unas semanas atrás llegó el director de la CIA —John Ratcliffe— a Venezuela; también se está reabriendo tan rápido la embajada de Estados Unidos —en Caracas—, se dieron tantas facilidades a las empresas extranjeras, se están excarcelando, de forma progresiva, a los presos políticos”, exclamó el politólogo Andrés Cañizález, quien también vislumbra “un periodo de apertura, más que de transición —en el país—”.

Si bien existen grandes especulaciones que parten desde las recientes reformas aplicadas desde la Presidencia, expertos venezolanos que abordan la coyuntura nacional, en declaraciones con este medio, advierten que aún queda mucho camino por recorrer para hablar de un regreso a la democracia. “Si todo se queda en lo discursivo y no hay una supervisión estrecha del cumplimiento, pues digamos que el proceso se puede frustrar”, señaló Benigno Alarcón, internacionalista venezolano.

Destituciones y fusión de ministerios

La mandataria provisional buscó consolidar su frente e hizo los primeros movimientos dentro de la estructura chavista. El 7 de enero, la residente del Palacio de Miraflores destituyó a Javier Marcano Tábata, comandante de la guardia de honor presidencial de Venezuela, y ordenó su captura inmediata.

El viernes 16 del mismo mes, Rodríguez anunció un nuevo movimiento, esta vez contra el presunto testaferro de Maduro, el colombiano Alex Saab, a quien alejó de su cartera ministerial al anunciar la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional; esta “nueva instancia” pasó al liderazgo del militar Luis Antonio Villegas.

Según informó Reuters, otros de los cambios dentro del nuevo régimen fue la salida del jefe del banco central y el líder de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con los cuales aseguraría su cargo y evitaría cualquier intento de sublevación.

Cierre del Helicoide y Ley de Amnistía

El pasado viernes 30 de enero, Delcy Rodríguez dio una noticia que a muchos agarró por sorpresa, pero que fue celebrada por cientos de familias: el cierre de El Helicoide —el centro de tortura más grande del país— y el anuncio de una ley de amnistía general, con el que, finalmente, la totalidad de los presos políticos serían excarcelados más pronto que nunca.

“Hay una expectativa positiva de que las cosas van a encaminarse por otro camino, porque hubo además señales positivas, como la excarcelación de presos políticos. Hay una ley de amnistía que se está discutiendo y que supuestamente debe salir aprobada esta semana por la Asamblea Nacional”, afirmó Alarcón.

Esta noticia, según afirma Villarroel, calma a muchos opositores y los insta a salir de la clandestinidad por el temor de ser detenidos por el régimen. Los ciudadanos, más expectantes que nunca, están a la espera de saber cuál será el próximo movimiento del régimen, que, según Alarcón, sería volátil, debido a que bien puede ocasionar el retorno de miles de connacionales o un nuevo éxodo.