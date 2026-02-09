Ataques nocturnos de Rusia en Ucrania dejan al menos cuatro muertos; entre ellos, un niño de 10 años

Durante el último fin de semana, Rusia ha llevado a cabo una serie de ataques contra Ucrania. | AFP

Durante el último fin de semana, Rusia ha llevado a cabo una serie de ataques contra Ucrania. | AFP

Este 9 de febrero de 2026, las autoridades ucranianas reportaron una serie de ataques rusos que se dieron durante la noche en diversos puntos del país. Esta ofensiva, que incluyó el lanzamiento de 11 misiles balísticos por parte de Moscú, dejó al menos cuatro civiles muertos.

De acuerdo con la información compartida por la agencia de noticias AFP, algunos de los drones utilizados en el ataque, son de origen iraní.

TE RECOMENDAMOS PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Negociadores de Estados Unidos y Ucrania intentan sellar el plan de paz durante nueva reunión en Miami

Ataques nocturnos rusos dejan cuatro muertos en Ucrania

Según AFP, durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes, Rusia llevó a cabo un ataque en diversos puntos de Ucrania, donde utilizó 11 misiles balísticos y 149 drones —algunos Shahed, fabricados en Irán—, los cuales ocasionaron la muerte de cuatro personas; entre ellos, un menor de 10 años.

En Odesa, la tercera ciudad más poblada de Ucrania, fue hallado sin vida un hombre de 35 años, periodistas de la agencia vieron cómo rescatistas daban masajes cardiacos a una víctima, en medio de los edificios destruidos y bajo la luz tenue de una lámpara eléctrica.

Járkov, región ubicada al noreste del país, el servicio de situaciones de urgencia reportó que encontraron los cuerpos de una madre y su menor hijo, cuya casa había sido destruida luego del impacto de uno de los drones. Por otro lado, en Novgorod-Siversky, estos proyectiles terminaron con la vida de un adulto de 71 años. Hasta el momento, las autoridades no revelaron las identidades de los fallecidos.

Anteriormete, entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 69 de 101 drones enviados por Rusia durante un ataque sorpresa. Mientras, un día antes, Moscú empleó cerca de 400 drones y unos 40 misiles con el fin de debilitar la infraestructura energética del país.

PUEDES VER: Rusia lanza misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania en ataque masivo que deja al menos 4 muertos

Ataques en medio de negociaciones

A pesar de continuar con las negociaciones por la paz entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, Moscú no ha frenado los ataques contra Kiev, pues, según afrimó en diversas oportunidades, cesar con la ofensiva permitiría a sus "enemigos" a tener el tiempo de reponer su ejército y responder con más fuerza. Según el Kremlin, no les quiere dar esa oportunidad.

Para ejercer mayor presión sobre Kiev, Rusia aumentó sus ataques a zonas clave, donde hay densidad poblacional e infraestructuras energéticas, los cuales son de vital importancia para los ucranianos, quienes atraviesan actualmente un invierno feroz.

Hace una semana, Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, afirmó que Donald Trump le comunicó que desea que la guerra en Europa oriental termine pronto, "antes del inicio del verano, en junio", reveló.