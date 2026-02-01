Zelenski afirma que sostendrá negociaciones directas con Rusia y EE. UU. en febrero para poner fin a la guerra en Ucrania

Esta es la segunda reunión trilateral que convoca a Rusia, Ucrania y Estados Unidos en 2026. | AFP | Tetiana Dzhafarova

Esta es la segunda reunión trilateral que convoca a Rusia, Ucrania y Estados Unidos en 2026. | AFP | Tetiana Dzhafarova

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras las recientes declaraciones del Kremlin sobre la viabilidad de una reunión para llegar a un acuerdo con Ucrania, afirmó que se reanudarán las negociaciones directas y trilaterales, junto a Rusia y Estados Unidos, en la primera semana de febrero de 2026.

Asimismo, Kiev afirmó también que este foro se llevará a cabo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde Zelenski espera que ocurra una "discusión sustancial".

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Zelenski anuncia reunión con Rusia y EE. UU.

Zelenski, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), afirmó que la esperada reunión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, para llegar a un acuerdo de alto al fuego, se realizará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero en Abu Dabi.

"Ucrania está lista para un diálogo sustancial, y nos interesa asegurar que el resultado nos acerque a un fin real y digno de la guerra. ¡Gracias a todos los que colaboran!", enfatizó el mandatario ucraniano.

Este anuncio se da en un contexto donde los países involucrados, con mediación de Washington, están dispuestos a negociar para llegar a un acuerdo de paz y finalizar la guerra en Europa oriental que estalló con la invasión rusa en 2022. El pasado 23 y 24 de enero se llevó a cabo una reunión trilateral con los representantes de cada nación.

Paralelamente, Kirill Dmitriev, enviado de asuntos económicos del Kremlin, también sostuvo una reunión con el enviado especial Steve Witkoff, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, en Florida.

Guerra Rusia-Ucrania: puntos en discordia

El plan de paz propuesto por Estados Unidos no fue avalado por la conformidad total de ambos países, desde el inicio. Ucrania, desde que se presentaron los primeros puntos para llegar a un acuerdo de alto al fuego, difirió categóricamente, debido a que consideró que era una propuesta prorrusa, debido a los beneficios que ortorgaba a la nación de Vladímir Putin y a las restricciones que se le exigían a Kiev.

Uno de los puntos más controversiales, y que hasta ahora es un punto por el que Moscú no da su brazo a torcer, es la entrega de terrotirorio ucraniano al Kremlin, específicamente la región de Donbás, que abarca a las provincias de Donetsk y Luhansk.

Dentro de las otras demandas de Moscú está limitar la capacidad militar de Ucrania y reducirla a un máximo de 600.000 hombres. Además, exigió que se lleven a cabo elecciones presidenciales en ucrania lo antes posible.