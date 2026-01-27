Cerca de 50 drones fueron lanzados contra Odesa, donde rescatistas buscan víctimas entre los escombros de edificios dañados en la región. | Foto: AFP

Cerca de 50 drones fueron lanzados contra Odesa, donde rescatistas buscan víctimas entre los escombros de edificios dañados en la región. | Foto: AFP

Bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas y zonas residenciales de Ucrania dejaron al menos seis muertos y decenas de heridos este martes, según informaron autoridades locales. La ofensiva incluyó el lanzamiento de cerca de 50 drones contra la región de Odesa, uno de los principales puntos estratégicos del sur del país.

Los ataques se produjeron en medio de contactos diplomáticos recientes entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, lo que refuerza la percepción en Kiev de que Moscú mantiene la presión militar mientras avanzan los intentos de negociación para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

Odesa bajo ataque

En la región de Odesa, los cuerpos de tres personas fueron hallados entre los escombros tras el impacto de los drones, mientras que unas 30 personas resultaron heridas. Entre ellas hay dos niños y una mujer embarazada de 39 semanas, según informó el gobernador regional, Oleg Kiper.

Un periodista de AFP constató el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, donde equipos de rescate buscaban posibles víctimas atrapadas. Además de viviendas, los ataques dañaron “decenas de inmuebles residenciales” y alcanzaron una iglesia, un jardín de infancia, un liceo y un gimnasio, precisaron las autoridades locales. Odesa alberga el principal puerto ucraniano sobre el mar Negro y es un objetivo recurrente de los bombardeos rusos.

Ataque al sistema energético de Ucrania

La empresa energética privada DTEK denunció daños “enormes” en sus instalaciones, mientras que la compañía pública de gas Naftogaz confirmó que una de sus plantas en el oeste del país fue alcanzada por los ataques por quinta vez en lo que va del mes, subrayando la presión sostenida sobre el sistema energético ucraniano.

Los bombardeos también se extendieron al este y sur del país. En Sloviansk, región de Donetsk, una bomba mató a una pareja de unos 40 años e hirió a su hijo de 20. En Zaporiyia murió un hombre dentro de su vivienda, y en Jersón se reportó otra víctima fatal.

Los ataques ocurrieron poco después de reuniones celebradas en Abu Dabi entre representantes de Washington, Kiev y Moscú, las primeras negociaciones directas conocidas entre Ucrania y Rusia en torno a una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

Las conversaciones deberían reanudarse el domingo, aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que “cada bombardeo ruso de este tipo erosiona la diplomacia aún en curso y socava los esfuerzos de nuestros socios para poner fin a la guerra”.