Rusia bombardeó a Kiev a horas del encuentro entre Trump y Zelenski en Estados Unidos. | AFP

Rusia bombardeó a Kiev a horas del encuentro entre Trump y Zelenski en Estados Unidos. | AFP

Durante la madrugada de este sábado, Rusia ejecutó uno de los bombardeos más fuertes registrados en los últimos meses contra Ucrania, a través del uso de 500 drones y alrededor de 40 misiles. El ataque dejó al menos una mujer fallecida y 19 personas heridas. Además, el gobernador de Kiev, Mikola Kalashnik, informó que aproximadamente 320.000 ciudadanos quedaron sin corriente eléctrica.

La ofensiva se produjo horas antes del encuentro programado en Florida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodimir Zelenski. En esa reunión está previsto que ambos aborden el plan impulsado por Washington para intentar poner fin a la guerra, un conflicto que en febrero próximo cumplirá cuatro años.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Rusia retoma conversaciones con Estados Unidos para discutir sobre el plan de paz con Ucrania

Ucrania condena reciente ataque

Antes de viajar para la reunión, Zelenski afirmó que el reciente bombardeo ruso contra Kiev es una señal clara de que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”. Según el mandatario, las fuerzas rusas "buscan cualquier excusa para causar a Ucrania un sufrimiento mayor, e incrementar la presión".

A través de un mensaje en X, el líder ucraniano detalló que en varios distritos de la capital se ha quedado sin calefacción. "Los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar en algunas instalaciones, mientras que en otras el personal permanece en refugios", comentó. Las autoridades, trabajan a contrarreloj para restablecer los servicios básicos, en medio de alertas aéreas que continúan activas.

PUEDES VER: Rusia niega la preparación de una cumbre trilateral junto a Ucrania y Estados Unidos tras especulación de Zelenski

Un plan de paz actualizado

El plan más reciente presentado por Washington consiste en una propuesta de 20 puntos que plantea congelar el frente de batalla en las posiciones actuales. Sin embargo, también contempla la posibilidad de que Ucrania retire parte de sus tropas del este del país, donde podrían establecerse zonas tampón desmilitarizadas, según explicó Zelenski a la prensa a comienzos de esta semana.

El presidente ucraniano reconoció que existen diferencias de criterio entre Kiev y Washington respecto al futuro del Donbás, una región oriental, cuya gran parte se encuentra bajo control ruso. En ese contexto, Estados Unidos estaría presionando a Ucrania para que abandone el 20 % del territorio que aún mantiene en la región de Donetsk, parte del Donbás, una de las principales demandas territoriales de Moscú.

Además, la versión actualizada del plan estadounidense plantea que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y ocupada por Rusia desde el inicio de la invasión, quede bajo un esquema de control conjunto entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

Rusia cuestiona nueva versión del plan

Moscú reaccionó con dureza a esta nueva versión del plan y acusó a Kiev de intentar “torpedear” las conversaciones. Para Rusia, resulta inaceptable que Ucrania mantenga su aspiración de ingresar a la OTAN, un punto que considera una línea roja. Además, el Kremlin rechaza la posibilidad de desplegar fuerzas internacionales para vigilar un eventual alto el fuego.

Días antes, Rusia confirmó que el presidente Vladímir Putin ya había sido puesto al tanto de la propuesta de paz elaborada conjuntamente por Estados Unidos y Ucrania, con la que se busca poner fin a la guerra iniciada en 2022.

El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, precisó que el enviado ruso Kirill Dmitriev presentó a Putin un informe detallado tras participar en reuniones en Miami con delegaciones estadounidenses y ucranianas. En esos encuentros se analizó un plan de 20 puntos que serviría como base para un eventual acuerdo.