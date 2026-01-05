HOYSuscripcion LR Focus

Ucrania denuncia ataque ruso con misiles sobre Kiev: confirman los primeros civiles muertos en 2026

El gobernador de Kiev informó que el reciente ataque ruso dejó graves daños en viviendas e infraestructura en la capital ucraniana, en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Un reciente ataque ruso dejó un muerto en la capital ucraniana.
Un reciente ataque ruso dejó un muerto en la capital ucraniana. | Foto: Omar Neyra/composición LR

Mientras el mundo se mantiene a la expectativa por la situación en Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro, un nuevo ataque aéreo ruso impactó en Kiev, capital de Ucrania, y volvió a encender las alarmas en el viejo continente. Según reportes de las autoridades ucranianas, el bombardeo dejó al menos dos personas muertas.

Luego del bombardeo por parte de las tropas rusas, el Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania anunció que el ataque incendió un centro médico en el distrito de Obolón, en el sector norte de Kiev, donde funcionaba una sala de hospitalización.

PUEDES VER: Al menos 24 muertos y 29 heridos deja ataque de Ucrania en Jersón durante la noche Año Nuevo, según Rusia

El reciente ataque ruso dejó a dos personas fallecidas en Kiev. Foto: Reuters/Yan Dobronosov

El reciente ataque ruso dejó a dos personas fallecidas en Kiev. Foto: Reuters/Yan Dobronosov

¿Cuántas personas resultaron heridas tras el ataque de tropas rusas?

Tras el ataque ruso, se confirmó la muerte de dos personas; una mujer resultó herida y al menos 25 personas fueron evacuadas para resguardar la integridad de la población ucraniana. Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó, a través de Telegram, que varias zonas de la región quedaron temporalmente sin suministro eléctrico.

En el comunicado, el gobernador de Kiev, Mykola Kalashnyk, señaló que Rusia provocó graves daños en viviendas e infraestructura en varios sectores de la capital ucraniana. Asimismo, confirmó la muerte de un segundo civil en el distrito de Fastiv, ubicado al suroeste de la ciudad.

PUEDES VER: Perú respalda a Ucrania en medio de creciente tensión con Rusia y aboga por una paz duradera

La guerra entre Rusia y Ucrania que no tiene fecha de caducidad

Durante cuatro años, Rusia ha lanzado repetidos ataques con misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania, principalmente Kiev, la ciudad más poblada del país europeo. Entre las razones geopolíticas que explican esta ofensiva se encuentran la ocupación de Crimea y la insurgencia de varias regiones prorrusas en el este del territorio ucraniano.

Mientras Rusia afirma que los ataques contra Ucrania responden a objetivos militares, Ucrania denuncia con frecuencia que la población civil y la infraestructura no militar están siendo blanco de los bombardeos. Como consecuencia, a diario se registran muertes, personas heridas y desaparecidas en el conflicto bélico que comenzó en 2014.

