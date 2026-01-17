Reunión entre diplomáticos ucranianos y representantes de EE. UU., entre ellos, Marco Rubio, en noviembre de 2025. | Foto: AFP

Reunión entre diplomáticos ucranianos y representantes de EE. UU., entre ellos, Marco Rubio, en noviembre de 2025. | Foto: AFP

Un grupo de negociadores de Ucrania arribó este sábado 17 de enero a Miami con el objetivo de dialogar sobre un plan para finalizar el conflicto con Rusia. La delegación se reunió con Steve Witkoff, emisario de Donald Trump, y su yerno Jared Kushner. Los diplomáticos buscan alcanzar acuerdos durante el Foro Económico Mundial que se llevará a cabo en Davos la próxima semana.

Desde hace varios meses, representantes de EE. UU. han llevado a cabo negociaciones de manera independiente con las autoridades de Kiev y Moscú. Sin embargo, aún persisten diversas cuestiones sin resolver, como el destino de las áreas bajo ocupación rusa y las garantías de seguridad que Ucrania demanda para prevenir una posible reanudación de la invasión.

Diplomacia ucraniana llega a EE. UU. para sellar la paz con Rusia

“Llegamos a Estados Unidos, junto con Rustem Umerov (secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) y David Arakhamia (negociador). Mantendremos una importante conversación con nuestros socios estadounidenses sobre los detalles del acuerdo de paz”, aseguró Kyrylo Budanov, principal asesor de Volodimir Zelensky, en redes sociales.

Las negociaciones programadas en Miami surgen en medio de una escalada de bombardeos rusos dirigidos a infraestructuras en Ucrania. Esta ofensiva ha provocado que cientos de miles de familias enfrenten la dura realidad de la falta de calefacción durante el crudo invierno.

Por otro lado, Trump ha intensificado sus esfuerzos para lograr el fin del conflicto y pidió a Kiev que considere las condiciones de paz de Moscú. A pesar de estos llamados, continúan existiendo desacuerdos entre el gobierno de Zelenski y Washington, particularmente en lo que respecta a las garantías de seguridad que Ucrania considera fundamentales para prevenir una futura agresión por parte de la Federación Rusa.

El republicano de 79 años señaló que su homólogo ucraniano representa el principal impedimento para finalizar la guerra. Incluso, en una entrevista, el magnate manifestó que el presidente ruso, Vladímir Putin, está “dispuesto a alcanzar un acuerdo”.

Las expectativas de Zelenski sobre las negociaciones de paz

"Esperamos que haya más claridad tanto respecto a los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense como en lo que respecta a la respuesta de Rusia a todo el trabajo diplomático que se está llevando a cabo", sostuvo el presidente de Ucrania, quien anunció el viaje de la delegación.

Zelenski indicó que, en caso de alcanzar un acuerdo general, su gobierno podría firmarlo durante el Foro Económico Mundial en Suiza, el cual también contará con la asistencia de Trump. "Si todo se finaliza y hay acuerdo por parte de Estados Unidos, porque por nuestra parte creo que hemos terminado, entonces firmar durante Davos será posible", señaló.

El mandatario enfatizó en su discurso del viernes que el actual contexto no permite diálogos superficiales ni encuentros protocolarios. En su intervención, destacó la urgencia de obtener resultados concretos que beneficien a la población, tanto a los ucranianos como a los ciudadanos de Europa y Estados Unidos.