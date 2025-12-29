Rusia respalda las declaraciones de Trump sobre alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. | AFP | Andrew Caballero-Reynolds

Este lunes 29 de diciembre, Rusia respaldó la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el domingo, tras su reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que las negociaciones para alcanzar la paz entre Moscú y Kiev se encuentran en su fase final y que estarían próximos a acordar un alto al fuego.

Tras la esperada conversación en Mar-a-Lago, residencia presidencial en Florida, Trump ofreció a Zelenski garantías "sólidas" prorrogable de seguridad por 15 años; sin embargo, este solicitó un lapso más amplio. "Le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", enfatizó el mandatario ucraniano.

Trump y Putin vislumbran un posible alto al fuego

Trump anunció desde Florida que las partes están "probablemente más cerca que nunca con ambas partes —Rusia y Ucrania—" de llegar a un pronto acuerdo de paz. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, respaldó esta afirmación, dejando abierta la posibilidad de un próximo alto al fuego entre los países europeos. "Por supuesto", enfatizó el funcionario ruso de manera escueta.

El domingo, previo a la reunión con Zelenski, Trump sostuvo una llamada telefónica con Vladímir Putin, donde indicó que "fue muy generoso en su disposición hacia el éxito de Ucrania, incluido el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos". "Todos quieren que esto termine", remató el líder republicano.

Tanto Trump como Zelenski sostuvieron una teleconferencia con líderes europeos, los cuales mostraron su predisposición para llegar a un pronto acuerdo de alto a la guerra, dejando abierta la posibilidad de una próxima reunión a inicios de enero de 2026. "Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

Donbás, la manzana de la discordia

Uno de los puntos que más ha defendido el Gobierno de Putin, hasta el punto de considerarlo indispensable para lograr la paz, es la entrega de Donbás, región histórica, cultural y económica de Ucrania, actualmente ocupada por Rusia. "Para poner fin, Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", dijo previamente el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Trump, por su lado, dijo que este tema aún "está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá". Después, ofreció a Ucrania garantías de seguridad; sin embargo, Kiev aseguró que un resguardo necesario y "real" sería la inclusión de "tropas internacionales" para reforzar la confianza de ciudadanos e inversores ante un nuevo ataque de Moscú.

¿El fin de la ley marcial en Ucrania?

Zelenski se dirigió a la prensa este lunes y afirmó que el único contexto en el que se levante la ley marcial sería tras finalizar la guerra. "En primer lugar, todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino. Sin embargo, su levantamiento se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad", dijo.

Tras la obtención de las garantías de seguridad por 15 años prorrogables ofrecidas por el presidente estadounidense, Kiev no afirmó ni negó que se levantará esta polémica medida. "Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad. No podemos aceptar que haya terminado porque con un vecino así, sigue existiendo el riesgo de otra agresión", agregó.

¿Qué dice la ley marcial implementada en Ucrania? Esta medida es un régimen jurídico especial activado, con el respaldo de 300 parlamentarios, tras estallar la invasión rusa en febrero de 2022, la cual otorga poderes para garantizar la defensa nacional a las autoridades militares y civiles, lo que conlleva la suspensión o restricción temporal de derechos constitucionales. Además, se estipula la prohibición a los hombres de entre 18 y 60 años a abandonar el país, salvo excepciones específicas.