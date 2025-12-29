HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 29 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Rusia coincide con EE. UU. y afirma que las negociaciones para frenar la guerra con Ucrania están en su fase final

Donald Trump, tras reunirse el domingo con Volodímir Zelenski en Mar-a-Lago, afirmó que el fin de la guerra en Europa oriental está "más cerca que nunca".

Rusia respalda las declaraciones de Trump sobre alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.
Rusia respalda las declaraciones de Trump sobre alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. | AFP | Andrew Caballero-Reynolds

Este lunes 29 de diciembre, Rusia respaldó la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el domingo, tras su reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que las negociaciones para alcanzar la paz entre Moscú y Kiev se encuentran en su fase final y que estarían próximos a acordar un alto al fuego.

Tras la esperada conversación en Mar-a-Lago, residencia presidencial en Florida, Trump ofreció a Zelenski garantías "sólidas" prorrogable de seguridad por 15 años; sin embargo, este solicitó un lapso más amplio. "Le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", enfatizó el mandatario ucraniano.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Zelensky propone un plan de 20 puntos, respaldado por Estados Unidos, para llegar a un acuerdo de paz con Rusia

lr.pe

Trump y Putin vislumbran un posible alto al fuego

Trump anunció desde Florida que las partes están "probablemente más cerca que nunca con ambas partes —Rusia y Ucrania—" de llegar a un pronto acuerdo de paz. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, respaldó esta afirmación, dejando abierta la posibilidad de un próximo alto al fuego entre los países europeos. "Por supuesto", enfatizó el funcionario ruso de manera escueta.

El domingo, previo a la reunión con Zelenski, Trump sostuvo una llamada telefónica con Vladímir Putin, donde indicó que "fue muy generoso en su disposición hacia el éxito de Ucrania, incluido el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos". "Todos quieren que esto termine", remató el líder republicano.

Tanto Trump como Zelenski sostuvieron una teleconferencia con líderes europeos, los cuales mostraron su predisposición para llegar a un pronto acuerdo de alto a la guerra, dejando abierta la posibilidad de una próxima reunión a inicios de enero de 2026. "Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

Donbás, la manzana de la discordia

Uno de los puntos que más ha defendido el Gobierno de Putin, hasta el punto de considerarlo indispensable para lograr la paz, es la entrega de Donbás, región histórica, cultural y económica de Ucrania, actualmente ocupada por Rusia. "Para poner fin, Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", dijo previamente el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Trump, por su lado, dijo que este tema aún "está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá". Después, ofreció a Ucrania garantías de seguridad; sin embargo, Kiev aseguró que un resguardo necesario y "real" sería la inclusión de "tropas internacionales" para reforzar la confianza de ciudadanos e inversores ante un nuevo ataque de Moscú.

PUEDES VER: Atentado en Moscú: jefe de operaciones del Estado Mayor ruso muere tras explosión de coche bomba

lr.pe

¿El fin de la ley marcial en Ucrania?

Zelenski se dirigió a la prensa este lunes y afirmó que el único contexto en el que se levante la ley marcial sería tras finalizar la guerra. "En primer lugar, todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino. Sin embargo, su levantamiento se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad", dijo.

Tras la obtención de las garantías de seguridad por 15 años prorrogables ofrecidas por el presidente estadounidense, Kiev no afirmó ni negó que se levantará esta polémica medida. "Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad. No podemos aceptar que haya terminado porque con un vecino así, sigue existiendo el riesgo de otra agresión", agregó.

¿Qué dice la ley marcial implementada en Ucrania? Esta medida es un régimen jurídico especial activado, con el respaldo de 300 parlamentarios, tras estallar la invasión rusa en febrero de 2022, la cual otorga poderes para garantizar la defensa nacional a las autoridades militares y civiles, lo que conlleva la suspensión o restricción temporal de derechos constitucionales. Además, se estipula la prohibición a los hombres de entre 18 y 60 años a abandonar el país, salvo excepciones específicas.

Notas relacionadas
Rusia retoma conversaciones con Estados Unidos para discutir sobre el plan de paz con Ucrania

Rusia retoma conversaciones con Estados Unidos para discutir sobre el plan de paz con Ucrania

LEER MÁS
"Solo tienes tres minutos para encontrar refugio": el riesgo diario de un médico en la guerra entre Rusia y Ucrania

"Solo tienes tres minutos para encontrar refugio": el riesgo diario de un médico en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Rusia ataca a Kiev con drones y misiles a horas del encuentro entre Trump y Zelenski sobre plan de paz

Rusia ataca a Kiev con drones y misiles a horas del encuentro entre Trump y Zelenski sobre plan de paz

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025