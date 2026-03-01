HOYSuscripcion LR Focus

“A ver si te pasa uno de sus peces gordos": los chats de Adrián Villar y Francesca Montenegro tras atropello a Lizeth Marzano

La revisión del celular de Adrián Villar reveló mensajes y conversaciones con su familia y allegados en horas posteriores al accidente. “Mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre. Pero buen abogado es”, dijo Francesca Montenegro.

Revelan conversaciones del teléfono de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano
Revelan conversaciones del teléfono de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano | Cuarto Poder / Instagram

El 17 de febrero, a las 11:23 p.m., Lizeth Marzano fue atropellada en la cuadra ocho de la avenida Camino Real. Lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito pronto se convirtió en un caso complejo de presunto homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, luego de que el conductor involucrado, Adrián Villar, se retirara del lugar sin auxiliar a la víctima.

Ahora, pericias recientes realizadas al celular del acusado revelan cómo reaccionó en las horas posteriores al atropello: sostuvo llamadas prolongadas con su padre, intercambió mensajes con su madre y mantuvo conversaciones con la influencer Francesca Montenegro y otras personas de su entorno. Estos contactos, según la investigación, evidenciarían una búsqueda de asesoría legal y posibles estrategias para afrontar las consecuencias del hecho.

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Llamadas que revelan la primera reacción

Según el registro, a las 00:48 a. m. del 18 de febrero, Villar contactó a su padre, Rubén Villar, en una llamada de 22 minutos. Según la investigación, confesó haber tenido un accidente, aunque no sabía con precisión qué o a quién había golpeado. Además, aseguró que no había ingerido alcohol ni drogas y que probablemente se había quedado dormido mientras manejaba.

Asimismo, los mensajes de WhatsApp evidencian una coordinación familiar. A las 04:58 a. m., el ahora acusado advirtió sobre la presencia de cámaras de seguridad: “Por si acaso hay cámaras desde todo el camino del accidente hasta el depa, en todas las cuadras”. Ante ello, su padre respondió brevemente: “Ya sé” y “Estamos pensando”.

Por su parte, Marcela Chirinos, su madre, escribió: “Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo”. La fiscalía considera que estos intercambios forman parte de la reconstrucción de los pasos dados por Villar tras el accidente.

Villar también mantuvo comunicación con Francesca Montenegro, agendada en su teléfono como “Gorda”. En los mensajes, ella señaló: “Mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre. Pero buen abogado es”, y mencionó que "mi mamá pregunta si quieres que le cuente, para ver si te pasa uno de sus peces gordos".

¿Qué registraron las cámaras de seguridad?

De acuerdo a las imágenes, a las 03:12 a. m., Juan Montenegro se reunió con Rubén Villar, Marisel Linares y Adrián Villar en el parque Alfonso Ugarte, en la zona de la calle Los Eucaliptos. Minutos después, a las 03:41 a. m., Villar ingresó al domicilio de los Montenegro.

Entre las 05:52 a. m. y 06:38 a. m., realizó varias llamadas a “Marisel” y, a las 07:34 a. m., según registros de transporte, se dirigió a la Clínica San Felipe. Su exabogado Jefferson Moreno indicó que Villar estaba “en estado de shock” y que se le realizaría un dosaje etílico, aunque el general Óscar Arriola precisó que no hay evidencia de que este examen se efectuara fuera de la Policía.

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

