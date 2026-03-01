El 17 de febrero, a las 11:23 p.m., Lizeth Marzano fue atropellada en la cuadra ocho de la avenida Camino Real. Lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito pronto se convirtió en un caso complejo de presunto homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, luego de que el conductor involucrado, Adrián Villar, se retirara del lugar sin auxiliar a la víctima.

Ahora, pericias recientes realizadas al celular del acusado revelan cómo reaccionó en las horas posteriores al atropello: sostuvo llamadas prolongadas con su padre, intercambió mensajes con su madre y mantuvo conversaciones con la influencer Francesca Montenegro y otras personas de su entorno. Estos contactos, según la investigación, evidenciarían una búsqueda de asesoría legal y posibles estrategias para afrontar las consecuencias del hecho.

Llamadas que revelan la primera reacción

Según el registro, a las 00:48 a. m. del 18 de febrero, Villar contactó a su padre, Rubén Villar, en una llamada de 22 minutos. Según la investigación, confesó haber tenido un accidente, aunque no sabía con precisión qué o a quién había golpeado. Además, aseguró que no había ingerido alcohol ni drogas y que probablemente se había quedado dormido mientras manejaba.

Asimismo, los mensajes de WhatsApp evidencian una coordinación familiar. A las 04:58 a. m., el ahora acusado advirtió sobre la presencia de cámaras de seguridad: “Por si acaso hay cámaras desde todo el camino del accidente hasta el depa, en todas las cuadras”. Ante ello, su padre respondió brevemente: “Ya sé” y “Estamos pensando”.

Por su parte, Marcela Chirinos, su madre, escribió: “Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo”. La fiscalía considera que estos intercambios forman parte de la reconstrucción de los pasos dados por Villar tras el accidente.

Villar también mantuvo comunicación con Francesca Montenegro, agendada en su teléfono como “Gorda”. En los mensajes, ella señaló: “Mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre. Pero buen abogado es”, y mencionó que "mi mamá pregunta si quieres que le cuente, para ver si te pasa uno de sus peces gordos".

¿Qué registraron las cámaras de seguridad?

De acuerdo a las imágenes, a las 03:12 a. m., Juan Montenegro se reunió con Rubén Villar, Marisel Linares y Adrián Villar en el parque Alfonso Ugarte, en la zona de la calle Los Eucaliptos. Minutos después, a las 03:41 a. m., Villar ingresó al domicilio de los Montenegro.

Entre las 05:52 a. m. y 06:38 a. m., realizó varias llamadas a “Marisel” y, a las 07:34 a. m., según registros de transporte, se dirigió a la Clínica San Felipe. Su exabogado Jefferson Moreno indicó que Villar estaba “en estado de shock” y que se le realizaría un dosaje etílico, aunque el general Óscar Arriola precisó que no hay evidencia de que este examen se efectuara fuera de la Policía.

