Kiev suspende su servicio de metro y enfrenta graves interrupciones de agua tras ataques de Rusia

Un apagón masivo dejó a Kiev sin servicio de metro, interrumpiendo el suministro de agua en la capital ucraniana, en medio de un clima invernal severo. | Foto: SOPA Images

Un apagón masivo dejó a Kiev sin servicio de metro, interrumpiendo el suministro de agua en la capital ucraniana, en medio de un clima invernal severo. | Foto: SOPA Images

Un apagón masivo golpeó este sábado a Kiev y dejó a la capital de Ucrania sin servicio de metro, lo que provocó graves interrupciones en el suministro de agua, en medio de un sistema energético debilitado por los bombardeos rusos. La crisis también afectó a otras regiones y a zonas de Moldavia.

En las últimas semanas, cientos de miles de personas han sufrido cortes recurrentes de electricidad y calefacción en pleno invierno, con temperaturas que rondan los -15 °C. Las autoridades trabajan contrarreloj para estabilizar la red eléctrica, mientras la población enfrenta crecientes dificultades para acceder a servicios básicos.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Cortes electricos en Ucrania y Moldavia

El operador ucraniano Ukrenergo informó que se han impuesto cortes de electricidad de emergencia en Kiev, su región metropolitana y en las zonas de Zhitómir, Járkov, Cherkasy y Chernivtsi. El ministro de Energía, Denys Shmigal, explicó que los reactores de las centrales nucleares del país “se descargaron”, lo que redujo la producción energética y obligó a activar medidas de protección para evitar daños en los equipos.

El apagón también afectó al suministro de agua en “todos los distritos de la ciudad de Kiev”, según la empresa municipal Kyivvodokanal. En Moldavia, la “mayor parte” de la capital, Chisináu, quedó sin electricidad, de acuerdo con su alcalde Ion Ceban. La policía moldava advirtió que los semáforos dejaron de funcionar y desplegó operativos para prevenir accidentes, mientras las autoridades aseguraron que el servicio debería restablecerse en las próximas horas.

PUEDES VER: Rusia confirma haber matado a 5 brasileños que luchaban como mercenarios en las filas ucranianas en la guerra entre Moscú y Kiev

Cierre del metro y posible “fallo técnico”

Debido a la escasez de electricidad, las autoridades de Kiev ordenaron el cierre total y temporal del metro, una medida sin precedentes desde la invasión rusa en 2022. El alcalde Vitali Klitschko anunció que las 52 estaciones de la red —considerada una arteria vital de la ciudad— permanecerán abiertas como refugios hasta que se restablezca el suministro eléctrico. En Járkov, el metro también suspendió operaciones por “razones técnicas”, aunque posteriormente reanudó parcialmente el servicio.

Según el gobierno ucraniano, el apagón se debió a un “fallo técnico” en las líneas eléctricas que conectan Ucrania, Moldavia y Rumania. “Se produjo la desconexión simultánea de líneas clave de 400 y 750 kilovoltios”, informó Shmigal, una versión respaldada por el ministro de Energía moldavo, Dorin Junghietu. Aunque Kiev no ha vinculado oficialmente el incidente a los bombardeos rusos, el contexto bélico persiste, pese a que el Kremlin anunció una suspensión temporal de ataques a la capital ucraniana a solicitud del presidente estadounidense Donald Trump.