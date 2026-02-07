La posible clausura del mercado europeo a los derivados de la oleaginosa de ese país latinoamericano ejercería una presión adicional sobre China | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

La posible clausura del mercado europeo a los derivados de la oleaginosa de ese país latinoamericano ejercería una presión adicional sobre China | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

La Comisión Europea propuso una modificación normativa para clasificar al biodiésel de soja de una nación de América Latina como una materia prima de alto riesgo debido al cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC). Esta medida excluye a los biocombustibles derivados de esta oleaginosa, argumentando que su producción impacta negativamente en los criterios ambientales. La nueva regulación implica el cierre efectivo del mercado comunitario para el aceite sojero y sus procedentes en 2026.

La propuesta generó una profunda preocupación en la agroindustria de ese país sudamericano, debido a la histórica dependencia de sus ventas hacia este destino. Cámaras empresariales y sectores privados advierten que esta revisión técnica funciona como una barrera comercial que ignora la sostenibilidad comprobada de la producción local. El impacto directo de esta normativa amenaza con desplazar a su combustible biológico del comercio internacional europeo a través de una exclusión regulatoria sin precedentes.

TE RECOMENDAMOS PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Cuál es el país latinoamericano cuyas exportaciones clave estarían en riesgo?

Argentina destaca como la nación latinoamericana más vulnerable ante las restricciones impuestas por la Unión Europea, un mercado que absorbe casi la totalidad de su biocombustible de soja. Según estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), esta medida pone en riesgo unos 350 millones de dólares anuales y amenaza la estabilidad de diversas plantas industriales, así como miles de puestos de trabajo en el complejo sojero.

El impacto económico afecta tanto al diésel verde como al aceite de soja destinado a fines energéticos, lo que debilita la balanza comercial nacional. Los sectores agroindustriales advierten que la falta del comprador europeo elimina la principal demanda global de estos derivados de alto valor agregado, provocando consecuencias negativas en toda la cadena productiva de la oleaginosa.

Motivos detrás de la decisión europea

Esta iniciativa de Bruselas forma parte de un ajuste regulatorio diseñado para restringir los biocombustibles con alto riesgo ambiental debido a su impacto en el cambio indirecto del ILUC. La normativa tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono y frenar la pérdida de biodiversidad, e incluye ahora a la soja en esta categoría crítica, tras detectar su expansión agrícola en regiones sensibles.

La Unión Europea justifica esta medida bajo la premisa de que el biodiésel derivado de aceites vegetales fomenta la deforestación indirecta fuera de sus fronteras. Esta política ambiental extiende ahora sus criterios estrictos hacia la soja, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos climáticos y los estándares de sostenibilidad del bloque.

PUEDES VER: China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

¿La medida impactará en China, principal comprador de soja argentino?

El gigante asiático se destaca como el importador mundial de soja y un destino estratégico para la producción de América Latina. Si bien la normativa europea afecta específicamente al biodiésel, las alteraciones en los flujos comerciales impactan los precios y las rutas logísticas globales. Actualmente, las adquisiciones chinas de grano argentino y uruguayo muestran un crecimiento sólido debido a razones arancelarias, lo que consolida su rol como cliente fundamental.

La posible clausura del mercado europeo a los derivados de la oleaginosa ejercería una presión adicional sobre Beijing. En este escenario, ellos podrían actuar como receptores de los excedentes o desplazar sus compras desde otros orígenes. Esta transición modificaría tanto las cotizaciones internacionales como las estrategias de abastecimiento de las plantas procesadoras chinas, especialmente ante una caída generalizada en la demanda de biocombustibles.

La estabilidad de este comercio dependerá de la capacidad de absorción de los países asiáticos frente a los productos que pierdan su lugar en Europa. La dinámica resultante definirá el nuevo equilibrio de los excedentes exportables de la región en el corto plazo.

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Otro país sudamericano afectado: Brasil

Brasil, el principal exportador global de soja, enfrenta posibles efectos indirectos debido a los cambios en la regulación de la UE. Si bien el debate actual se centra en Argentina por su exportación de biodiésel, los brasileños destacan por su enorme producción de aceite para el diésel ecológico y su rol estratégico en el comercio mundial de grano.

La relevancia de la enorme nación latinoamericana en las exportaciones hacia China y otros mercados asiáticos implica que cualquier alteración en la demanda de derivados afecta los precios internacionales de la oleaginosa. Aunque el país tiene una amplia diversificación de destinos, el endurecimiento de las normas ambientales europeas amenaza con reconfigurar las cadenas de suministro y el valor total de sus ventas externas.