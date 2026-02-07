China moderniza el transporte en Nicaragua a través de buses de última tecnología. | Composición LR/Financial Times

China moderniza el transporte en Nicaragua a través de buses de última tecnología. | Composición LR/Financial Times

El sistema de transporte público de Nicaragua dará un importante avance hacia la modernización con la llegada de 180 autobuses Yutong procedentes de China. Este paso forma parte de un proyecto más amplio, cuyo objetivo es mejorar la movilidad en las ciudades, actualizar las flotas de buses y ofrecer un servicio más seguro y eficiente para los millones de usuarios en todo el país.

La copresidenta Rosario Murillo fue quien dio a conocer esta medida y anunció que la nueva flota llegó el pasado lunes 2 de febrero, lo que da comienzo a una serie de entregas programadas a lo largo del 2026.

¿En dónde serán distribuidos los nuevos buses adquiridos por Nicaragua?

Las nuevas unidades se distribuirán de manera estratégica en varias regiones del país. Entre las zonas que se beneficiarán se encuentran Granada, que recibirá 50 microbuses; Masaya, con 22 vehículos; Carazo, con un rango de 25 a 27 unidades; y Chinandega, que contará con 20.

En la zona del Caribe, el Caribe Norte dispondrá de ocho microbuses. Además, el Caribe Sur, junto a Nueva Guinea, Matagalpa, Jinotega y Estelí, también formarán parte de esta etapa de entrega, lo que permitirá ampliar la cobertura del transporte público en todo el territorio nacional.

Un compromiso del gobierno con el futuro de la movilidad

La llegada de los 180 autobuses marca apenas el inicio de un proceso de modernización del sistema de movilidad, pues el gobierno tiene planeado sumar un total de 600 unidades para el próximo año, lo que consolidará una de las renovaciones de red vial más significativas en tiempos recientes.

Esta renovación también abarca a 23 cooperativas de transporte y a 130 conductores independientes, quienes comenzarán a operar vehículos más modernos y eficientes. Esto no solo optimizará la calidad del servicio, sino que también mejorará las condiciones laborales de quienes forman parte de este sector.

“Estamos muy agradecidos, primeramente con Dios y luego con nuestro copresidente y nuestra copresidenta por estas unidades nuevas y modernas. Nunca se había visto en la historia que más del 50% del parque vehicular del transporte colectivo sea nuevo”, dijo Kenia Cantillano, del municipio de Masaya.

¿Cuáles son las características de los autobuses Yutong?

Fabricados por la empresa china Yutong Bus, estos vehículos están diseñados para ofrecer confort tanto a los pasajeros como a los conductores. Se destacan por su amplio espacio interior, asientos ergonómicos y sistemas de suspensión que garantizan una conducción suave. Además, muchos modelos cuentan con sistemas de aire acondicionado y de entretenimiento a bordo.

En términos de seguridad, incorporan múltiples características como frenos ABS, cámaras de seguridad y tecnologías para la prevención de accidentes. Además, la marca se ha comprometido con la sostenibilidad, ofreciendo modelos eléctricos e híbridos que ayudan a reducir las emisiones y a mejorar la eficiencia energética. Gracias a su versatilidad, estos autobuses se utilizan tanto en el transporte urbano como en viajes de largo recorrido.