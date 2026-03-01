Rosalía es una de las cantantes hispanas más importantes del mundo. Foto: Instagram.

La cantante española Rosalía hizo historia al recibir el premio a Artista Internacional del Año en los Brit Awards 2026, evento que tuvo lugar en el Co-Op Live de Manchester. Con este logro, se convierte en la primera artista de España en obtener este prestigioso galardón en las 49 ediciones de los reconocidos premios británicos.

A sus 33 años, Rosalía superó a destacados artistas de renombre mundial, incluyendo a Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga y Sabrina Carpenter, quienes también estaban nominados.

Rosalía cantó a dúo con Bjork

Durante la entrega de los Brit Awards, Rosalía recibió una estatuilla de manos de Jade, exintegrante de Little Mix, y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a “todos los compañeros que hacen música en español”, así como a su familia y equipo. En su discurso, la artista instó a “seguir celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, destacando la diversidad en la industria musical.

Además de ser galardonada, Rosalía brilló en la ceremonia con una actuación impactante. En su debut en los Brit Awards, presentó por primera vez en directo una versión rave de su tema Berghain, acompañada de una orquesta y un grupo de bailarines que elevaron la energía del espectáculo.

El clímax de la noche llegó con la inesperada aparición de la icónica Björk, quien desató una ovación ensordecedora en el estadio, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más memorables y comentados de la gala.