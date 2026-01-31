Según estimaciones del USDA, este país de América Latina registra una producción superior a 1,7 millones de toneladas de uva en el mundo. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Según estimaciones del USDA, este país de América Latina registra una producción superior a 1,7 millones de toneladas de uva en el mundo. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

La producción mundial de uvas supera actualmente los 70 millones de toneladas anuales gracias al impulso de potencias agrícolas y el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Este volumen resalta el predominio de Asia y Europa dentro de la oferta global, regiones que consolidan la estabilidad del sector tanto para el consumo en fresco como para sus derivados industriales.

China ratifica su posición como el líder indiscutible del mercado al generar el 19% del total planetario en los últimos años. Con una cosecha que sobrepasa los 13 millones de toneladas métricas, el país asiático aprovecha sus extensas superficies cultivadas y métodos de cultivo avanzados para mantener un crecimiento sostenido ante las dificultades del clima junto a otras naciones de América Latina.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Cuál es el país de América Latina que más produce uvas en el mundo junto a China?

Brasil destaca en el panorama global como uno de los mayores productores de uva fuera de China e India. Según estimaciones del USDA, el país registra una producción superior a 1,7 millones de toneladas. Esta cifra posiciona a la nación brasileña por encima de la mayoría de los estados de América Latina en cuanto a volumen bruto de fruta fresca.

La escala productiva de Brasil sobrepasa los registros de Perú y de Estados Unidos en diversos informes de agricultura específica. Gracias a este desempeño, el país se consolida como un referente internacional en el sector vitícola. Su capacidad operativa refuerza el papel de Sudamérica como un actor fundamental en el suministro global de este recurso.

La actividad agrícola se concentra en el sur, donde el estado de Rio Grande do Sul lidera las estadísticas. Los cultivos abastecen tanto el consumo de uva fresca como las industrias de vino y jugos. Aunque gran parte de la cosecha satisface la demanda del mercado interno, el vigor de su industria asegura una ventaja competitiva frente a otros países con escalas menores de producción.

Top 10 de países productores de uva de mesa en el mundo en 2026. Foto: AgroFresh



El papel de Perú: producción y liderazgo exportador

A diferencia de naciones con volúmenes masivos como Brasil, Perú destaca por su eficiencia exportadora más que por el tonelaje total. Durante la campaña agrícola 2022-2023, el país se posicionó dentro de los diez principales productores de uvas frescas a nivel global. Con una cifra cercana a las 766.000 toneladas, la nación aportó el 2,7% del total mundial y registró un incremento en su cosecha frente al ciclo previo.

Aunque no encabeza la producción bruta, el Estado peruano se consolidó como el primer exportador mundial de uvas de mesa. Este logro responde a una cadena agrícola flexible que prioriza los requerimientos de los mercados internacionales más rigurosos. En dicho periodo, el país despachó 593 000 toneladas de fruta, cifra que superó a potencias tradicionales y otorgó a Perú una participación de mercado superior a la de sus competidores históricos.

El éxito comercial de la uva peruana descansa en destinos estratégicos, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por diversos países de Europa y América Latina. La creciente demanda de fruta de alta calidad impulsó este avance de manera sostenida. Además, la vigencia de acuerdos comerciales y la especialización en variedades sin semillas resultaron factores decisivos para mantener esta expansión en el escenario global.

Top 10 países que más producen uvas en el mundo, según AgroFresh

De acuerdo con estadísticas globales de producción agrícola (incluyendo informes sectoriales y datos compilados por entidades internacionales) de AgroFresh, China lidera el top con India y Brasil: