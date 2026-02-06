HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🚨 DOMINGO PÉREZ en LÍOS por DIVULGAR investigaciones en su nuevo PODCAST | #las10deldía

Mundo

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Este nuevo aliado de Brasil sería su exportador de sistemas avanzados, como drones de combate y vehículos blindados, bajo políticas menos restrictivas que las potencias mundiales.

El objetivo central del trato entre Brasil y ese país es mitigar riesgos tecnológicos y evitar condicionamientos políticos en futuras adquisiciones de armamento o acuerdos de defensa.
El objetivo central del trato entre Brasil y ese país es mitigar riesgos tecnológicos y evitar condicionamientos políticos en futuras adquisiciones de armamento o acuerdos de defensa. | Composición LR/AFP/ChatGPT/AFP/Freepik

Brasil consolida una estrategia geopolítica orientada a la autonomía defensiva para reducir la dependencia tecnológica hacia Estados Unidos y China. En este marco, un país surge como un socio estratégico fundamental debido al crecimiento de su sector militar y a su disposición para compartir capacidades industriales. Su papel destaca por su evolución de importador a exportador de sistemas avanzados, como drones de combate y vehículos blindados, bajo políticas internacionales menos restrictivas que las potencias occidentales.

Este giro busca fortalecer la base industrial de defensa en América Latina y modernizar las capacidades operativas brasileñas sin condiciones externas severas. Esta nación ofrece tecnologías con mayor flexibilidad de transferencia y uso, lo cual minimiza los riesgos geopolíticos asociados a los mercados dominados por las grandes potencias. Así, la alianza representa un factor diferenciador que permite a los brasileños diversificar sus proveedores y asegurar el desarrollo de su propia soberanía militar.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

lr.pe

¿Cuál es el nuevo socio de Brasil para posicionar su tecnología militar frente a EE.UU. y China?

Turquía surge como el nuevo socio estratégico de Brasil para el fortalecimiento de su tecnología militar. Esta alianza permite que el país sudamericano diversifique sus proveedores y reduzca la dependencia crítica frente a potencias como EE.UU. o China. El objetivo central es mitigar riesgos tecnológicos y evitar condicionamientos políticos en futuras adquisiciones de armamento o acuerdos de defensa.

La industria turca de defensa destaca por su competitividad global, fundamentada en la producción propia y la sustitución de importaciones. Con exportaciones que superan los 8.000 millones de dólares en 2025, Ankara consolida su presencia en América Latina. Esta capacidad convierte a la nación de Oriente Medio en una alternativa viable y dinámica para las necesidades de seguridad y soberanía tecnológica de los brasileños.

Turquía surge como el nuevo socio estratégico de Brasil para el fortalecimiento de su tecnología militar. Foto: Erhan Yalvac<br>

Turquía surge como el nuevo socio estratégico de Brasil para el fortalecimiento de su tecnología militar. Foto: Erhan Yalvac

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

Las cooperaciones con Turquía para no depender de EE.UU. y China

Brasil y Turquía estructuran su alianza en defensa mediante acuerdos bilaterales que fomentan la cooperación industrial, tecnológica y operativa. El marco legal aprobado por el Congreso brasileño establece las bases para la investigación, la producción conjunta y el intercambio de personal técnico. Este esquema facilita la integración de sistemas militares y fortalece las actividades logísticas entre ambas naciones.

La industria turca participa de forma activa en los procesos de modernización de las fuerzas armadas de su nuevo socio. Empresas como Otokar reciben delegaciones del Ejército de Brasil para la evaluación de blindados, específicamente los modelos IFV y MMBT. Estas visitas demuestran una apertura estratégica del mercado sudamericano hacia la tecnología de Turquía como alternativa a los proveedores tradicionales.

El modelo de colaboración prioriza la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la producción local para asegurar la autonomía brasileña. Esta hoja de ruta incluye desde el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados hasta el mantenimiento compartido de equipos militares. El objetivo final consiste en integrar capacidades industriales propias en lugar de limitar la relación a la simple compra de armamento.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

lr.pe

¿Turquía reemplazaría a EE.UU. o Europa como socio de defensa?

Esta relación Brasil-Turquía no pretende el reemplazo absoluto de socios tradicionales como EE.UU. o Europa, sino que funciona como un complemento necesario. El objetivo principal radica en la expansión de las capacidades defensivas del país mediante la incorporación de nuevos proveedores.

La cooperación con Ankara busca una reducción efectiva de las vulnerabilidades tecnológicas y de los condicionamientos políticos habituales. Al sumar a Turquía en la ecuación, el Estado brasileño accede a un espectro más amplio de herramientas sin la necesidad de sustituir totalmente sus alianzas históricas. Esta integración fortalece la base industrial y técnica de la nación.

Según los expertos en Daily Sabah, Brasil equilibra sus relaciones internacionales al adoptar sistemas de países con industrias propias, pero mantiene intactos sus vínculos con los bloques tradicionales. Así, la diversificación refuerza la soberanía nacional sin provocar una ruptura con los mercados globales de defensa.

Notas relacionadas
China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

¿Cuál es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China?

Astrónomos descubren que la Tierra tiene "dos lunas" y una de ellas estará en órbita hasta 2083: tarda 365 días en dar vuelta al sol

Mundo

¿Cuál es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China?

EE.UU. e Irán inician negociaciones indirectas en Omán con desacuerdos sobre el programa nuclear

Argentina elimina aranceles recíprocos tras acuerdo histórico de inversión y comercio con EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Elecciones 2026: candidatos plantean eliminar franja electoral tras cuestionamientos por malos usos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025