La gran novedad en la victoria de Universitario ante FC Cajamarca fue el debut de Miguel Silveira. El brasileño tuvo que esperar hasta la fecha 5 del Torneo Apertura para estrenarse con la camiseta crema, tras lo cual aseguró sentirse "muy contento". Cumplido este primer objetivo, el mediocampista ofensivo se sinceró al hablar acerca del próximo reto: la visita a Los Chankas en Andahuaylas.

"Nunca jugué en altura, pero acá hay muchos campos así y tengo que acostumbrarme lo más rápido posible", declaró el futbolista de 22 años en diálogo con L1 Max al final del duelo en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas?

El partido entre Universitario y Los Chankas, por la fecha 6 del Torneo Apertura, se jugará el próximo domingo 8 de marzo, en Andahuaylas. Será la segunda presentación de los estudiantiles en una plaza de altura este año luego del choque que disputó ante Cusco FC, por la jornada 2.

¿Qué dijo Miguel Silveira tras debutar con Universitario?

Silveira era el último de los refuerzos del club de Ate para esta temporada que faltaba sumar minutos oficiales. Ante Cajamarca FC, el DT Javier Rabanal lo mandó a la cancha a los 31 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Jairo Concha.

"Estaba muy ansioso con mi familia. Muy contento por el debut. Me siento muy bien, desde el primer momento me recibieron como en casa y me dan todo el apoyo que necesito", expresó. Acerca de por qué no tuvo la oportunidad de jugar antes, atinó a decir que "me sentía bien, pero primero es el equipo, así que cuando el profe creyera que fuera el momento correcto iba a jugar. Estaba esperando mi chance, hoy salió y vamos por más".

Sobre la posición que mejor le acomoda en el terreno de juego, aseguró que se siente cómodo en casi toda la zona de ataque, pero que está a disposición de lo que requiera el entrenador. "Juego como interior, pero puedo hacerlo un poco más adelante también, como extremo, casi todas las posiciones de ataque. Como quiera el 'profe'", sostuvo.