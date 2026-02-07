El país de América Latina, socio estratégico de EE.UU. en asuntos hídricos y comerciales, cedió a las advertencias de aranceles y aceptó las demandas para renovar el tratado binacional. | Composición LR/AFP/Freepik/BBC/Agua.org

Una nación de América Latina estableció un acuerdo con Estados Unidos para asegurar el envío anual de una cantidad mínima de agua hacia su territorio, tras negociaciones vinculadas al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Esta resolución surge ante la presión política de Donald Trump, quien condicionó la estabilidad comercial a la entrega predecible del recurso hídrico bajo la coacción de imponer aranceles del 5% a sus exportaciones.

El pacto atiende las demandas de agricultores y autoridades en el sur de Texas, sectores que reportaron afectaciones por los retrasos en los suministros previos. Mediante este esquema, ambos países buscan una entrega estable de agua que prevenga la acumulación de deudas durante el ciclo de cinco años del tratado y reduzca las tensiones diplomáticas bilaterales.

¿Qué país cedió a las condiciones de Trump y enviará agua?

México, socio estratégico de EE.UU. en asuntos hídricos y comerciales, cedió a las advertencias de aranceles y aceptó las demandas para renovar el tratado binacional. El compromiso se consolidó tras las declaraciones de autoridades estadounidenses, que celebraron la decisión final con el objetivo de proporcionar mayor certidumbre a los productores agrícolas y comunidades rurales dependientes del agua del Río Bravo.

El acuerdo establece la entrega obligatoria de al menos 350.000 acres-pie de agua hacia EE.UU. en el próximo ciclo de cinco años. Este volumen representa cerca de 432 millones de metros cúbicos anuales, una cifra equivalente a casi 500.000 millones de litros que asegura el cumplimiento de los compromisos fronterizos.

¿Cuál es el acuerdo entre México y EE.UU. por el agua?

El Tratado de Aguas de 1944 es el marco legal que regula la distribución de recursos hídricos en cuencas compartidas, específicamente en el Río Bravo. Bajo el nuevo pacto bilateral, los mexicanos asumen el compromiso de realizar entregas anuales de un volumen mínimo de agua. Este cambio modifica el esquema tradicional que permitía el cumplimiento de las obligaciones mediante un total acumulado cada cinco años.

La negociación establece un plan técnico para la gestión de la cuenca que responde a la sequía extrema en la región. Ambas naciones priorizan el derecho humano al agua y aseguran el suministro para el consumo y la producción agrícola. Este mecanismo busca una mayor regularidad en los flujos hídricos y una respuesta coordinada ante la escasez climática actual.

Otras medidas que incluye la alianza

La resolución de México establece volúmenes mínimos anuales garantizados e incorpora mecanismos de monitoreo para asegurar entregas oportunas. Las autoridades de ambos países pactaron reuniones bilaterales mensuales con el fin de revisar el estatus de los envíos, intercambiar información técnica y corregir desviaciones en los compromisos.

Estos encuentros buscan prevenir la repetición de déficits acumulados y fortalecer la gestión del recurso hídrico en la cuenca binacional del Río Bravo. Los representantes de Estados Unidos señalaron que este enfoque garantiza la seguridad hídrica y económica de las comunidades agrícolas en el sur de Texas, donde el agua resulta vital para la producción.

¿Qué países en América Latina se dan agua entre sí?

