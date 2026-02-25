HOYSuscripcion LR Focus

Ni México ni Brasil: este es el país que fue galardonado por tener el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe

El país oriental de Sudamérica obtuvo el primer lugar regional en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros en 2025.

Uruguay lideró la evaluación global de experiencia aeroportuaria en América Latina. Foto: Composición LR
Uruguay lideró la evaluación global de experiencia aeroportuaria en América Latina. Foto: Composición LR

El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido como el Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025 en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros. El reconocimiento fue otorgado en el marco del programa Airport Service Quality (ASQ), impulsado por el Consejo Internacional de Aeropuertos.

La terminal aérea de Uruguay alcanzó el primer lugar regional dentro de su segmento de tráfico anual. La distinción la ubica entre las más valoradas de la región en aspectos como calidad del servicio, confort, eficiencia de procesos y atención al usuario, de acuerdo con los resultados difundidos por la entidad organizadora.

Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió el mayor reconocimiento aeroportuario regional. Foto: Aeropuerto Carrasco

Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió el mayor reconocimiento aeroportuario regional. Foto: Aeropuerto Carrasco

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

lr.pe

¿Cómo se elige al mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe según el programa ASQ?

El programa Airport Service Quality (ASQ) constituye una herramienta global de medición de experiencia aeroportuaria. La evaluación se basa en encuestas realizadas en tiempo real a los pasajeros durante su tránsito por las terminales, bajo una metodología científica que recoge de forma directa la percepción de los viajeros.

En la edición 2025 participaron cerca de 707.000 pasajeros de todo el mundo. Sus respuestas permitieron comparar estándares de servicio, niveles de confort y desempeño operativo entre aeropuertos con características similares, según el volumen anual de tráfico.

En ese contexto, Carrasco obtuvo el primer lugar regional. La evaluación contempló dimensiones como atención del personal, limpieza, señalización, tiempos de espera y fluidez en los distintos procedimientos.

No es Venezuela: el país de Latinoamérica que menos turistas recibe al año a pesar de tener una maravilla natural

lr.pe

¿Qué récord de pasajeros alcanzó el Aeropuerto Internacional de Carrasco en 2025?

Durante 2025, la terminal superó su registro histórico de movimiento. Ese año alcanzó 2.144.071 pasajeros, cifra que superó la marca anterior registrada en 2017. El premio recibido no constituye la primera distinción para la terminal uruguaya. En 2019 ya había liderado la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros, mientras que en 2024 fue reconocida como la mejor de la región en el segmento de hasta 2 millones de pasajeros.

“Es un gran honor recibir este reconocimiento, que refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros. Celebramos este logro con gratitud y con el compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles siempre la mejor experiencia”, expresó Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia al Pasajero del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

