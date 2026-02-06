El Mincetur otorga la Jerarquía 4 al Parque Arqueológico de Saqsaywaman y al Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas | Foto: Composición LR

El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, reconocido mundialmente como la 'Capilla Sixtina de América', han recibido la máxima distinción turística del país, la Jerarquía 4, otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Esta distinción eleva a 14 la cantidad de destinos turísticos de renombre internacional del Perú, reafirmando su importancia como un líder en turismo cultural en América Latina. Así, el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas se suman a la lista de maravillas como Machu Picchu, las Líneas de Nasca, el río Amazonas y el recién añadido Parque Nacional Huascarán.

Saqsaywaman y Andahuaylillas reciben la Jerarquía 4 del Mincetur

En una ceremonia realizada en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, entregó la Jerarquía 4 a este importante sitio inca. La distinción fue recibida por autoridades locales y regionales.

Mera resaltó que con este reconocimiento, Saqsaywaman se posiciona entre los principales recursos turísticos de Perú y del mundo. “Cusco es la región con más recursos con la Jerarquía 4, siendo cinco los reconocidos: Machu Picchu, Ollantaytambo, el Centro Histórico, Andahuaylillas y Saqsaywaman”, señaló la ministra.

¿Qué es la Jerarquía 4 y por qué es importante?

Esta máxima distinción se otorga a los recursos turísticos que poseen un valor patrimonial sobresaliente, con características únicas y un fuerte potencial. Estos destinos tienen la capacidad de generar un flujo constante de visitantes, lo que los convierte en pilares importantes para el turismo nacional e internacional.

El reconocimiento de esta jerarquía implica el impulso de planes de desarrollo turístico para los sitios destacados, con un enfoque en su promoción a nivel global a través de Promperú. Además, se priorizarán proyectos de inversión destinados a enriquecer la experiencia de los turista para garantizar su mejora continua y contribuir al crecimiento del sector.