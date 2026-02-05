Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 314 prisioneros durante segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi

Es la primera vez, en 5 meses, que Rusia y Ucrania realizan un acuerdo de este tipo. | Composición LR

Rusia y Ucrania acordaron el intercambio de 314 prisioneros —157 de cada bando— tras una reunión trilateral celebrada este jueves en Abu Dabi, con Estados Unidos como mediador. Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, fue el encargado de anunciar los acuerdos alcanzados, destacando que las negociaciones están siendo "detalladas" y "productivas".

Horas más tarde, el Ministerio de Defensa ruso informó que se llevó a cabo el primer acuerdo humanitario en meses. "El 5 de febrero fueron devueltos 157 militares rusos desde Ucrania", agregó, señalando que "a cambio" se entregaron la misma cantidad de sometidos de las Fuerzas Armadas Ucranianas.

A pesar de este avance, Witkoff subrayó que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a un posible consenso total para finalizar la guerra. Sin embargo, destacó la importancia de este trueque, el primero de este tipo en cinco meses desde que Washington se involucró en los acercamientos entre Kiev y Moscú.

Los pactos, compartidos por el funcionario estadounidense a través de su cuenta de X, se sellaron con el deseo de que "las discusiones prosigan, con avances adicionales previstos en las próximas semanas", además de un agradecimiento a Donald Trump por liderar las tratativas y a los Emiratos Árabes Unidos por ser sede del contacto.

"Definitivamente hay un avance"

Rusia, por su parte, afirmó que se logró un "avance" en los dialogos con Ucrania en Medio Oriente. Kirill Dmitriev, negociador de Moscú, aseguró que las cosas "están avanzando en una dirección buena y positiva". Dmitriev también criticó los intentos de las naciones europeas de "perturbar el avance".

Desde Ucrania, Rustem Umerov, principal comisionado de Kiev, destacó la consistencia de los formatos en los que se vienen desarrollando las gestiones: consultas trilaterales, trabajo en grupo y el posterior alineamiento de posiciones.

Un día antes del acuerdo de canje de prisioneros, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ya anticipaba un acuerdo de esta magnitud, aunque lo calificó como "un futuro próximo". Además, aseguró que las conversaciones del miércoles fueron "sustanciales y productivas".

Los ataques no cesan

Pese a los avances hacia la paz entre Rusia y Ucrania, ambos países continúan desplegando sus fuerzas. Entre la tarde del miércoles 4 de febrero y la mañana del jueves 5, las fuerzas rusas lanzaron 183 drones de largo alcance, entre ellos los aparatos tripulados kamikaze Shahed; sin embargo, 156 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Ucrania también anunció que el jueves realizó una serie de ataques "exitosos" contra instalaciones vinculadas a un sitio ruso de lanzamiento de misiles balísticos de alcance intermedio, aunque no se ofreció una evaluación de las consecuencias de este ataque.