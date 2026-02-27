Venezuela excarcela a los últimos dos periodistas bajo la Ley de Amnistía

Este jueves fueron excarcelados los últimos dos periodistas detenidos en Venezuela, Jonathan Carrillo y Pedro Urribarri, tras la promulgación de la Ley de Amnistía. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Carrillo había estado detenido desde julio de 2022, mientras que Urribarri fue arrestado en mayo de 2025.

La excarcelación de ambos se produce una semana después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, una medida que ha permitido la liberación de varios periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en el país.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Úrsula von der Leyen afirma que la UE aplicará el acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación de Argentina y Uruguay

Liberaciones en el marco de la Ley de Amnistía

Jonathan Carrillo fue liberado con medidas cautelares. Por su parte, Pedro Urribarri obtuvo libertad plena. Marco Ruiz, secretario general del SNTP, informó que con la liberación de estos dos periodistas, ya no quedan informadores detenidos en Venezuela. En esta primera semana de la amnistía, también fue excarcelada Marifel Guzmán, detenida desde febrero de 2025.

El SNTP señaló que entre enero y febrero de este año, 28 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados, la mayoría bajo medidas cautelares. Sin embargo, aún no hay certeza sobre qué otros periodistas se beneficiarán de la amnistía para obtener libertad plena. La organización ha solicitado a las autoridades que revisen los casos de al menos 40 profesionales de los medios que aún tienen procesos abiertos.

Exigencias del SNTP y la Alianza por la Libertad de Expresión

El SNTP y otras organizaciones, como la Alianza por la Libertad de Expresión (Aplex), han continuado presionando para que se levante el bloqueo digital a los medios y cesen las persecuciones contra los periodistas.

En una reciente reunión con la comisión parlamentaria encargada del cumplimiento de la amnistía, el sindicato instó a los tribunales a garantizar la restitución de los derechos vulnerados a los periodistas y trabajadores de la prensa que aún enfrentan problemas legales.