En 2025, 2,5 millones de fans de Lady Gaga fueron a su concierto en la playa Copacabana, en Río de Janeiro. Medio millón se trasladó a Brasil para presenciar un espectáculo gratuito que es considerado histórico para la ciudad. A lo largo de la multitud instalaron pantallas, torres de sonido y hubo un escenario de 1.260 metros cuadrados de superficie.

Lady Gaga en su concierto en Copacabana.

“Un megaconcierto gratuito amplía el acceso y el alcance del público, transformándose en un fenómeno mediático. El desafío está en la logística: la gestión de multitudes, la limpieza, la seguridad y la movilidad exigen una operación muy robusta”, sostiene Roberta Werner, directora ejecutiva de Visit Río.

La reina del pop, Madonna, dio el primer concierto con este formato en Copacabana, en 2024. Así culminó su gira mundial ante 1,6 millones de fans. Después del Carnaval de Río de Janeiro, la ciudad se prepara para ser sede, por primera vez, de los Premios Homenaje Globo de Oro. En paralelo, las autoridades anunciaron que Shakira será la figura este año del espectáculo ‘Todo Mundo no Rio’ (Todos en Río).

“La presencia de Shakira tiene un simbolismo importante para América Latina. Se trata de una artista global, pero con una fuerte identidad regional, lo que amplía la conexión con públicos de diferentes países”, añade Werner. “En la práctica, la expectativa es atraer turistas internacionales y regionales, aumentar el tiempo de permanencia en la ciudad, ampliar el consumo turístico y reforzar la imagen del destino como escenario de grandes espectáculos”.

La apuesta por los megaconciertos gratuitos

La prioridad para desarrollar estos eventos es la coordinación entre el sector público y privado, comenta la directora ejecutiva. “Un gran evento exige infraestructura urbana preparada, transporte eficiente, seguridad, capacidad hotelera y servicios turísticos calificados. Cuando la ciudad funciona bien para los residentes, también funciona mejor para los visitantes”.

De hecho, la Policía de Río de Janeiro frustró un atentado contra la comunidad LGBTQ+ en el de Lady Gaga. “El corazón de ustedes brilla muy fuerte, su cultura es tan vibrante y especial. Espero que sepan lo agradecida que estoy de haber compartido este momento histórico con ustedes”, posteó la cantante luego del concierto.

¿Los megaconciertos gratuitos pueden ser un modelo sostenible? Werner considera que sí, mientras logren tener “un calendario planificado”. Si existen infraestructuras adecuadas, podría ser un modelo que replique otros países de la región (esta semana, las autoridades mexicanas anunciaron un concierto gratuito de Shakira para este domingo). “La cultura no solo atrae turistas para eventos específicos, sino que también fortalece la reputación del destino. Quien viaja motivado por un concierto, un festival o una manifestación cultural termina consumiendo hotelería, gastronomía, transporte y experiencias locales. Es decir, la cultura genera el deseo de viajar”.

Con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira acaba de lograr el récord Guinness de taquilla mundial para los artistas hispanos. Copacabana se alista para recibir a una multitud el 2 de mayo.