Emiratos Árabes convierte a este país de América Latina en su principal exportador de carnes: deja fuera a Brasil y Argentina

La feria Gulfood en Dubái reúne a compradores de todo el mundo y fortalece contactos. Foto: Composición LR

Paraguay logra un hito en la industria cárnica al recibir autorización de Emiratos Árabes Unidos para exportar carne ovina. La aprobación sanitaria abre un mercado de alto valor con alta demanda de proteínas certificadas. Con ello, América Latina suma un nuevo gigante exportador de carnes por detrás de Brasil y Argentina.

El frigorífico Victoria, responsable de la habilitación, señaló que el volumen inicial dependerá de la disponibilidad de corderos para faena. El primer envío se proyecta dentro de un mes y medio, mientras la empresa mantiene habilitación para Israel y Singapur y negocia con Brasil.

¿Cómo logró Frigorífico Victoria habilitar la exportación de carne ovina a Emiratos Árabes?

Frigorífico Victoria cumplió con todos los requisitos sanitarios y documentales exigidos por Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades del Golfo reconocieron los sistemas de control fitosanitario y la infraestructura habilitada en Paraguay para garantizar inocuidad y calidad.

La empresa participa en eventos internacionales, como la feria Gulfood en Dubái, donde conecta con compradores de Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá y Rusia. La presencia en este tipo de plataformas refuerza la visibilidad de la carne ovina paraguaya en mercados globales de alto valor.

¿Qué oportunidades abre este nuevo mercado del Golfo para la ovinocultura paraguaya?

El acceso a Emiratos Árabes Unidos posiciona a Paraguay como proveedor confiable de proteínas diferenciadas y de alta calidad. Este mercado del Golfo representa un destino estratégico por su poder adquisitivo y crecimiento sostenido en la demanda de alimentos.

La habilitación fortalece la diversificación de destinos de exportación y genera impulso para el sector ovino, históricamente menos presente en mercados internacionales de alto valor comparado con la carne bovina.

¿Cómo apoyan el Manual de Buenas Prácticas y la diversificación productiva al crecimiento de la carne ovina en Paraguay?

El Manual de Buenas Prácticas de Producción Ovina y Ganadera ofrece orientación sobre manejo, sanidad, nutrición, reproducción, transporte y comercialización. Este documento permite producir carne de cordero de manera eficiente, segura y competitiva en mercados internacionales.

La planta de Frigorífico Victoria está habilitada para faena de vacunos y ovinos, lo que respalda la diversificación productiva y la sostenibilidad. La combinación de manuales técnicos y capacidad de faena contribuye al desarrollo de modelos productivos que responden a estándares globales y a la creciente demanda de consumidores conscientes de la huella ambiental.