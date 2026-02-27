HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. pide a su personal diplómatico abandonar Israel por "riesgos de seguridad" después de no lograr acuerdos nucleares con Irán

El embajador Mike Huckabee instó a los empleados en Jerusalén a evacuar de inmediato, aunque destacó que no deberían entrar en pánico.

La decisión se conoce luego de la tercera fase de diálogos indirectos entre Washington y Teherán en Ginebra que finalizó sin un pacto final.
La decisión se conoce luego de la tercera fase de diálogos indirectos entre Washington y Teherán en Ginebra que finalizó sin un pacto final.

El gobierno de Estados Unidos autorizó este viernes 27 de febrero la salida voluntaria del personal prescindible y sus familiares de la sede diplomática en Jerusalén. La misión oficial fundamentó esta decisión en los "riesgos de seguridad" derivados de la tensión nuclear con Irán y el aumento de tropas en Oriente Medio. Bajo este contexto, la oficina advirtió posibles restricciones de movilidad en Israel o Cisjordania y sugirió a los ciudadanos el uso de vuelos comerciales activos para abandonar la región de forma preventiva.

De acuerdo a The New York Times, el embajador Mike Huckabee instó a los empleados mediante una comunicación interna a efectuar los traslados de inmediato ante la probable saturación del transporte aéreo. Pese a la urgencia de la recomendación, el diplomático enfatizó que “no hay necesidad de entrar en pánico”. Esta medida de carácter voluntario exhibe una flexibilidad mayor frente a las evacuaciones obligatorias que Washington impuso recientemente en otros destinos críticos, tales como Beirut.

PUEDES VER: Así va el mayor despliegue militar de EE.UU. y las opciones de Irán ante posible ataque, previo a nuevas conversaciones nucleares

Sin acuerdos nucleares que puedan evitar un ataque

La tercera fase de diálogos indirectos entre Washington y Teherán finalizó en Ginebra sin un pacto final sobre la actividad atómica de Irán. Pese a la ausencia de firmas, la delegación persa calificó el intercambio como una instancia "seria" que permitió alcanzar "avances significativos" en puntos específicos de la agenda bilateral. Las autoridades locales mantienen su postura firme ante las exigencias internacionales mientras evalúan los resultados obtenidos en territorio suizo.

Según Reuters, el canciller Abbas Araghchi detalló que las sesiones abordaron el fin de las sanciones económicas y un esquema para frenar el enriquecimiento de uranio. No obstante, el gobierno iraní descartó la adopción de techos perpetuos a su capacidad técnica o la cesión de sus reservas de material nuclear actuales. Según el diplomático, la soberanía tecnológica del país permanece como un eje innegociable dentro de algún punto de entendimiento futuro con las potencias occidentales.

La Administración de Trump supedita todo alivio financiero a una vigilancia estricta sobre los misiles balísticos y el cese del respaldo a milicias en Medio Oriente. Este escenario suma la presión del presidente, quien emitió un ultimátum para imponer condiciones severas bajo amenaza de enfrentar "consecuencias", que incluyen operaciones bélicas directas. La Casa Blanca busca un control total que impida cualquier expansión de la influencia regional de su contraparte mediante restricciones más amplias y punitivas.

PUEDES VER: Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

China pide a sus ciudadanos evitar viajar a Irán

El gobierno de Xi Jinping emitió este viernes una alerta de seguridad mediante la cual aconseja a sus connacionales abstenerse de visitar al país persa ante el peligro de una crisis bélica. Según reportes del medio estatal Xinhua, la diplomacia de Beijing sugiere que los ciudadanos chinos presentes en territorio iraní “evacuen lo antes posible” para garantizar su integridad física.

Dicha recomendación coincide con las advertencias lanzadas por EE.UU. y otras naciones ante el posible estallido de una confrontación militar. La preocupación internacional escala debido al estancamiento de las negociaciones nucleares y el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Con este anuncio, el gigante asiático refuerza la vigilancia sobre sus habitantes frente a un escenario de incertidumbre donde el riesgo de violencia permanece latente.

