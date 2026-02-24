Votar con DNI vencido en Elecciones 2026: lo que debes saber según la ONPE

Las Elecciones Generales 2026 están próximas y muchos ciudadanos se preguntan si es posible acudir a las urnas con el DNI (Documento Nacional de Identidad) vencido y cuáles son las disposiciones oficiales emitidas por la ONPE. La entidad electoral ha detallado en qué casos se autoriza el voto, qué limitaciones existen y qué medidas deben tomar los electores para no tener problemas el día de los comicios, en una jornada decisiva para elegir a las nuevas autoridades del país.

¿Es válido votar con el DNI caducado?

La legislación electoral establece que no se puede sufragar con el DNI vencido, ya sea el formato azul tradicional o el DNI electrónico. Para participar en la votación, el documento debe encontrarse vigente en la fecha de la elección.

Incluso si el ciudadano aparece registrado en el padrón electoral, los miembros de mesa tienen prohibido permitir el voto cuando el DNI muestra una fecha de vencimiento ya superada.

¿Cuál es la postura de la ONPE sobre el DNI vencido?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales señala que contar con el DNI vigente es un requisito obligatorio para ejercer el derecho al voto, pues garantiza la correcta identificación del elector y la transparencia del proceso.

Asimismo, la institución aclara que no hay excepciones el día de la jornada electoral y que cada ciudadano es responsable de mantener actualizado su documento de identidad.

¿Se puede votar si el DNI se renueva tras el cierre del padrón?

Sí es posible. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que renovar el DNI después del cierre del padrón no impide sufragar, siempre y cuando el documento esté vigente el día de la elección.

El cierre del padrón determina quiénes forman parte de la relación oficial de votantes, pero no bloquea la actualización del DNI. Por ello, si el trámite de renovación se realiza antes del 12 de abril de 2026 y el documento está vigente, se podrá votar sin inconvenientes.

¿Cuántos ciudadanos tienen el DNI vencido?

Según datos oficiales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de 2 millones de peruanos inscritos en el padrón electoral cuentan con el DNI vencido. La mayor parte reside en el país, mientras que un número considerable se encuentra en el extranjero.