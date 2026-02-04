Fuentes de la embajada de Colombia en Venezuela confirmaron a Caracol Radio que autoridades venezolanas detuvieron a Alex Saab en un operativo realizado a las 2:30 de la madrugada. La acción contó con coordinación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y quedó bajo control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organismo que mantiene al empresario bajo custodia.

La información conocida hasta ahora indica que la detención se ejecutó dentro de Venezuela y que forma parte de una acción poco habitual por la participación de agencias estadounidenses. El procedimiento generó reacciones inmediatas debido al perfil de Saab y a su cercanía con el expresidente Nicolás Maduro. Las autoridades no han difundido detalles oficiales sobre cargos ni sobre los pasos legales posteriores.

¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab nació en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971 y tiene origen libanés. Su relación con el Estado venezolano comenzó a principios de los años 2000 a través de negocios vinculados a la construcción y al comercio exterior. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado a contratos de importación de alimentos y otros bienes.

Su figura adquirió mayor relevancia por su vínculo con el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), encargado de la distribución de alimentos subsidiados en Venezuela. Diversas investigaciones internacionales lo señalaron como operador central en esas operaciones comerciales, las cuales involucraron a proveedores de varios países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sostuvo en distintas ocasiones que Saab facilitó acuerdos con empresas de México, Turquía, Colombia y otras naciones. Según la versión oficial, esos convenios permitieron garantizar el abastecimiento de alimentos en medio de sanciones internacionales. En 2018, el gobierno de Nicolás Maduro lo designó enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela.

Ese nombramiento le otorgó estatus diplomático y generó controversia a nivel internacional. El anuncio coincidió con procesos judiciales abiertos fuera de Venezuela que lo describían como presunto testaferro del gobierno y como operador financiero en esquemas de importación con sobrecostos.

¿Qué cargos enfrentó Alex Saab en Estados Unidos?

El caso de Alex Saab ya había adquirido notoriedad internacional en 2020, cuando fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de integrar una red de corrupción vinculada al programa CLAP.

Saab permaneció privado de libertad en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Su liberación se produjo tras un perdón presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden. Posteriormente, en marzo de 2024, los tribunales estadounidenses desestimaron de forma definitiva los cargos en su contra.

Documentos judiciales indicaron que el juez federal Robert Scola aprobó la anulación de ocho cargos. Entre ellos figuraban acusaciones por conspiración para blanquear capitales y por participación en una estructura destinada a generar sobrecostos en la importación de alimentos subsidiados.

La decisión cerró formalmente el proceso penal en Estados Unidos. No obstante, la figura de Saab continuó vinculada a controversias políticas. Su posterior designación como ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024 y su salida del cargo semanas después antecedieron al nuevo episodio que ahora lo coloca nuevamente bajo custodia en Venezuela.