HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Alex Saab, extestaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según medios colombianos

El historial de Alex Saab incluye arresto y extradición a Estados Unidos en 2020, con cargos por conspiración para lavado de dinero y corrupción.

La captura quedó bajo control del Sebin tras un operativo coordinado. Foto: AFP
La captura quedó bajo control del Sebin tras un operativo coordinado. Foto: AFP

Fuentes de la embajada de Colombia en Venezuela confirmaron a Caracol Radio que autoridades venezolanas detuvieron a Alex Saab en un operativo realizado a las 2:30 de la madrugada. La acción contó con coordinación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y quedó bajo control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organismo que mantiene al empresario bajo custodia.

La información conocida hasta ahora indica que la detención se ejecutó dentro de Venezuela y que forma parte de una acción poco habitual por la participación de agencias estadounidenses. El procedimiento generó reacciones inmediatas debido al perfil de Saab y a su cercanía con el expresidente Nicolás Maduro. Las autoridades no han difundido detalles oficiales sobre cargos ni sobre los pasos legales posteriores.

TE RECOMENDAMOS

¿RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI PASAN A SEGUNDA VUELTA? | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

lr.pe

¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab nació en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971 y tiene origen libanés. Su relación con el Estado venezolano comenzó a principios de los años 2000 a través de negocios vinculados a la construcción y al comercio exterior. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado a contratos de importación de alimentos y otros bienes.

Su figura adquirió mayor relevancia por su vínculo con el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), encargado de la distribución de alimentos subsidiados en Venezuela. Diversas investigaciones internacionales lo señalaron como operador central en esas operaciones comerciales, las cuales involucraron a proveedores de varios países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sostuvo en distintas ocasiones que Saab facilitó acuerdos con empresas de México, Turquía, Colombia y otras naciones. Según la versión oficial, esos convenios permitieron garantizar el abastecimiento de alimentos en medio de sanciones internacionales. En 2018, el gobierno de Nicolás Maduro lo designó enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela.

Ese nombramiento le otorgó estatus diplomático y generó controversia a nivel internacional. El anuncio coincidió con procesos judiciales abiertos fuera de Venezuela que lo describían como presunto testaferro del gobierno y como operador financiero en esquemas de importación con sobrecostos.

PUEDES VER: Donald Trump revela haber hablado de "asuntos militares, Taiwán" y más en llamada telefónica con Xi Jinping

lr.pe

¿Qué cargos enfrentó Alex Saab en Estados Unidos?

El caso de Alex Saab ya había adquirido notoriedad internacional en 2020, cuando fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de integrar una red de corrupción vinculada al programa CLAP.

Saab permaneció privado de libertad en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Su liberación se produjo tras un perdón presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden. Posteriormente, en marzo de 2024, los tribunales estadounidenses desestimaron de forma definitiva los cargos en su contra.

Documentos judiciales indicaron que el juez federal Robert Scola aprobó la anulación de ocho cargos. Entre ellos figuraban acusaciones por conspiración para blanquear capitales y por participación en una estructura destinada a generar sobrecostos en la importación de alimentos subsidiados.

La decisión cerró formalmente el proceso penal en Estados Unidos. No obstante, la figura de Saab continuó vinculada a controversias políticas. Su posterior designación como ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024 y su salida del cargo semanas después antecedieron al nuevo episodio que ahora lo coloca nuevamente bajo custodia en Venezuela.

Notas relacionadas
Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

LEER MÁS
María Corina Machado dice que será presidente "cuando llegue el momento" y afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela

María Corina Machado dice que será presidente "cuando llegue el momento" y afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela

LEER MÁS
Delcy Rodríguez confirma primera exportación de gas licuado de petróleo venezolano sin detallar el destino del cargamento

Delcy Rodríguez confirma primera exportación de gas licuado de petróleo venezolano sin detallar el destino del cargamento

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Mundo

China revoluciona el espacio: lanzarán la primera nave capaz de anticipar eventos solares que impactarán la Tierra

Ucrania afirma que el diálogo con Rusia y Estados Unidos en Adu Dabi fue "productivo", pero Moscú sigue con bombardeos

El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025