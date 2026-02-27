MEF aprueba la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027

MEF aprobó la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 | Foto: composición LR/Revista Gan@más/Andina

MEF aprobó la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una transferencia de S/ 435 millones a favor del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para garantizar la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Parapanamericanos Lima 2027. El presupuesto se destinará a cubrir gastos operativos, logísticos y de infraestructura necesarios para el desarrollo de ambos certámenes internacionales, que volverán a colocar a Lima en el centro del deporte continental.

Panam Sports asignó a Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027 y Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Foto: Andina

¿Cómo fue el proceso de aprobación del Gobierno peruano?

Mediante el Decreto Supremo N° 024-2026, en el marco de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación —sector al que está adscrito el Instituto Peruano del Deporte (IPD)— presentó la solicitud correspondiente para obtener la autorización de la transferencia presupuestal destinada a la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Con respecto al procedimiento de aprobación, el titular de la presente entrega de partidas emitió una resolución para desagregar los recursos autorizados a nivel programático, dentro de un plazo máximo de cinco días calendario contados desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal. Por ello, la Oficina de Presupuesto solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

Asimismo, el responsable de la entidad que recibió el envío económico emitió la resolución correspondiente. Este dictamen tiene como objetivo distribuir los recursos asignados dentro del plazo de cinco días calendario desde que entró en vigencia la norma.

¿Cómo se distribuyó la transferencia de S/ 435 millones para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027?

Del total aprobado, S/303 264 879 se destinarán a bienes y servicios para la gestión de los Juegos Panamericanos, mientras que S/41 735 121 financiarán la adquisición de activos no financieros. En tanto, para los Juegos Parapanamericanos, se asignan S/67 719 500 para bienes y servicios y S/22 280 500 para donaciones y transferencias.