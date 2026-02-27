HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko no logra bajar su antivoto y RLA se estanca | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

MEF aprueba la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027

La aprobación formal se concretó a través del Decreto Supremo N° 024-2026, luego de la solicitud realizada por el Ministerio de Educación y en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Ley de Presupuesto del Sector Público.

MEF aprobó la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027
MEF aprobó la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 | Foto: composición LR/Revista Gan@más/Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una transferencia de S/ 435 millones a favor del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para garantizar la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Parapanamericanos Lima 2027. El presupuesto se destinará a cubrir gastos operativos, logísticos y de infraestructura necesarios para el desarrollo de ambos certámenes internacionales, que volverán a colocar a Lima en el centro del deporte continental.

Únete a nuestro canal de política y economía
Panam Sports asignó a Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027 y Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Foto: Andina

Panam Sports asignó a Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027 y Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Foto: Andina

¿Cómo fue el proceso de aprobación del Gobierno peruano?

Mediante el Decreto Supremo N° 024-2026, en el marco de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación —sector al que está adscrito el Instituto Peruano del Deporte (IPD)— presentó la solicitud correspondiente para obtener la autorización de la transferencia presupuestal destinada a la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

TE RECOMENDAMOS

AREQUIPA INUNDADA: HUAICOS AZOTAN LA CIUDAD BLANCA | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gobierno oficializa bono por escolaridad de S/400 para trabajadores públicos y pensionistas: requisitos

lr.pe

Con respecto al procedimiento de aprobación, el titular de la presente entrega de partidas emitió una resolución para desagregar los recursos autorizados a nivel programático, dentro de un plazo máximo de cinco días calendario contados desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal. Por ello, la Oficina de Presupuesto solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, el responsable de la entidad que recibió el envío económico emitió la resolución correspondiente. Este dictamen tiene como objetivo distribuir los recursos asignados dentro del plazo de cinco días calendario desde que entró en vigencia la norma.

PUEDES VER: Emocionante presentación de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ante Panam Sports

lr.pe

¿Cómo se distribuyó la transferencia de S/ 435 millones para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027?

Del total aprobado, S/303 264 879 se destinarán a bienes y servicios para la gestión de los Juegos Panamericanos, mientras que S/41 735 121 financiarán la adquisición de activos no financieros. En tanto, para los Juegos Parapanamericanos, se asignan S/67 719 500 para bienes y servicios y S/22 280 500 para donaciones y transferencias.

Notas relacionadas
Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

LEER MÁS
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Nueva Carretera Central aumentó su valor a S/30.000 millones y no se financiará al 100% con recursos públicos

Nueva Carretera Central aumentó su valor a S/30.000 millones y no se financiará al 100% con recursos públicos

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

MEF aprueba la transferencia de S/ 435 millones para la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027

Minsa reprograma evaluación para el Serums 2026-I: estas son las nuevas fechas

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Economía

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Cómo saber dónde me toca votar: link oficial de consulta Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025