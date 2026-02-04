Volodímir Zelenski afirmó que los encuentros entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se realizarán el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. | Composición LR

Volodímir Zelenski afirmó que los encuentros entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se realizarán el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. | Composición LR

En la ciudad emiratí de Abu Dabi se reunieron las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania para reanudar unas tensas negociaciones trilaterales que buscan poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Moscú y Kiev. En ese contexto, el mediador ucraniano Rustem Umerov aseguró en redes sociales que el diálogo fue "sustantivo y productivo", porque estuvo enfocado en "pasos concretos y soluciones prácticas".

Estos encuentros, inicialmente previstos el domingo 1 de febrero de 2026 en Emiratos Árabes Unidos, fueron reprogramadas debido a la ausencia de los mediadores de la Casa Blanca. A través de la red social X, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que los encuentros se realizarán el 4 y 5 de febrero. Sin embargo, el gobierno de Vladímir Putin sigue con los bombardeos a ciudades ucranianas.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA HABLA DE JERÍ, TOMÁS ALADINO GÁLVEZ Y EL CONGRESO|LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Inician la segunda ronda de negociaciones

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (yerno de Donald Trump) llegaron al aeropuerto de Al Bateen procedentes de Tel Aviv con el fin de representar a la Casa Blanca en la segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi. La delegación rusa está encabezada por el almirante Ígor Kostiukov (jefe de la inteligencia militar) y la delegación ucraniana está liderada por Rustem Umérov, jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.

"El proceso comenzó en un formato a tres bandas. Posteriormente, se trabajará en grupos según el tema. Después, está prevista una reunión conjunta de seguimiento", indicó Umérov, quien aseguró que las negociaciones buscan "conseguir una paz justa y duradera". Durante la asamblea se abordarán los principales escollos para un arreglo pacífico y brindar garantías de seguridad a Kiev.

Moscú exige a Volodímir Zelenski que retire las fuerzas de la región oriental del Donbás como requisito de cualquier acuerdo. Vladimir Putin, quien reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, también quiere el reconocimiento de que las tierras tomadas en la invasión pertenecen a Rusia. Además, la administración Putin ya amenazó con tomar el resto de la región de Donetsk si fracasa el diálogo. "Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión correcta, la operación militar continuará", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Zelenski ya había anunciado que Ucrania "está preparada para una discusión sustancial". "Queremos que el resultado nos acerque a un final real y digno del conflicto", indicó. Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo con el cual poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El sábado 31 de enero, se reunieron Kirill Dmitriev (emisario del Kremlin), Witkoff, Scott Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos), Kushner y Josh Gruenbaum (asesor de la Casa Blanca) en Florida.

Nuevo bombardeo ruso deja seis muertos en mercado de Ucrania

En medio de las negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, el gobernador regional Vadim Filashkin reportó que un nuevo bombardeo ruso provocó la muerte de al menos seis personas este miércoles 4 de febrero de 2026 en un mercado ubicado en la localidad de Druzhkivka. El ataque también dejó una persona herida.

"Los rusos bombardearon la ciudad con municiones de racimo, impactando directamente en el mercado, donde por la mañana siempre hay una gran aglomeración de gente", agregó el funcionario.

Previamente, se había reportado un ataque nocturno con drones lanzado por el gobierno de Vladímir Putin en la región de Dnipro. La ofensiva dejó dos muertos, según reportó Oleksandr Ganzha, jefe de la Asociación Voluntaria de el Óblast de Kyiv, en Telegram.