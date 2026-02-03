Rusia lanzó este martes su ataque más grande del año contra Ucrania, según las autoridades ucranianas, con un masivo bombardeo de misiles y drones que dejó sin calefacción a cientos de miles de personas. La ofensiva rompió una pausa de cinco días que el Kremlin acordó la semana pasada, después de una "petición personal" del presidente estadounidense Donald Trump.

El ataque se produjo en medio de una ola de frío extremo, con temperaturas por debajo de los -20 °C. El presidente Volodímir Zelenski informó que el operativo involucró 70 misiles y 450 drones de ataque que impactaron infraestructura energética en al menos seis regiones, incluídas Kiev, Járkov, Odesa y Dnipro.

TE RECOMENDAMOS GORRITI SE PRONUNCIA ANTE INTENTO DE TOMA DEL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Infraestructura energética bajo fuego

Las instalaciones energéticas fueron el objetivo principal del ataque ruso. En la capital, Kiev, cerca de 1.200 edificios de gran altura en dos distritos se quedaron sin calefacción, según informó el alcalde Vitaliy Klitschko. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó que tres personas resultaron heridas en la capital y que varios edificios residenciales y una guardería sufrieron daños.

En Járkov, la segunda ciudad más grande del país, el alcalde Ihor Terekhov declaró en Telegram que los bombardeos dañaron su infraestructura energética, lo que dejará al menos 820 edificios de gran altura sin suministro de calefacción en medio de temperaturas de -25 °C.

Más al sur, en Odesa, más de 50.000 personas también se quedaron sin electricidad, según la administración militar regional. El ataque obligó a los residentes de Kiev a pasar siete horas bajo alerta antiaérea, refugiándose en estaciones de metro.

Zelenski acusa a Moscú de usar el frío como arma de guerra

El presidente ucraniano acusó al ejército ruso de una estrategia deliberada. "Aprovechar los días más fríos del invierno con el fin de aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia", denunció. En una publicación posterior en redes sociales, añadió que Moscú aprovechó la pausa en tanto "acumula misiles y espera hasta los días más gélidos del año".

La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, apoyó esa afirmación. "Esto no es un efecto secundario de la guerra. Es una estrategia rusa. Las temperaturas invernales se utilizan como arma", escribió en un comunicado. Una residente de un edificio dañado en Kiev, que solo dio su nombre de pila, Tetyana, dijo a CNN: "No podía imaginar que con tanto frío pudieran alcanzar edificios residenciales".

Ataques preceden a nuevas negociaciones de paz en Abu Dabi

Este escenario se da solo horas antes de que inicie una nueva ronda de conversaciones en Abu Dabi. El Kremlin confirmó que las negociaciones de paz trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se realizarán el miércoles y jueves en la capital emiratí. Estas son las primeras conversaciones de este tipo desde la invasión rusa en febrero de 2022.

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, declaró que el ataque del martes afectó plantas de energía térmica y dañó equipos críticos. Su director ejecutivo, Maxim Timchenko, dijo a CNN que la compañía está en "modo de supervivencia" y que las próximas semanas serán críticas. DTEK opera cinco plantas de energía térmica en Ucrania, de las cuales dos están fuera de línea y las otras tres funcionan a baja capacidad. Timchenko expresó su esperanza de que el cese del fuego energético, que supuso un respiro de cinco días, se pueda extender en las conversaciones en Abu Dabi.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien llegó a Ucrania este martes, condenó los ataques y señaló que "no demuestran seriedad respecto a la paz".