Faltarían entrevistas del FBI en archivos de Epstein que incluirían acusaciones contra Trump

Una revisión de CNN reveló que decenas de entrevistas a testigos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) faltarían en el enorme conjunto de archivos que publicó en enero el Departamento de Justicia (DOJ) sobre los documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein. Entre los documentos faltantes estarían tres declaraciones relacionadas con una mujer que aseguró que fue agredida sexualmente por Donald Trump, según el mencionado medio. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó que "algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas" contra el presidente.

La misma víctima también denunció que el pedófilo había abusado de ella repetidamente desde que tenía aproximadamente 13 años. En declaraciones a la cadena de noticias, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Robert García, reconoció que no hay "acceso" a los testimonios realizados por la sobreviviente que acusó a Trump. Además, el congresista cuestionó si el DOJ divulgó toda la información que debía y si la administración cumplió con la ley que obligaba a la agencia a divulgar los archivos sobre Epstein, quien murió en 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual.

Acusaciones de abuso

La National Public Radio y el periodista independiente Roger Sollenberger ya habían informado sobre la desaparición de documentos vinculados con una acusadora de Donald Trump. Según CNN, la mujer se comunicó inicialmente con una línea directa del FBI para denunciar que fue víctima de Jeffrey Epstein en una vivienda de Carolina del Sur, a la que llegó tras responder a un anuncio de niñera. Posteriormente, presentó una fotografía en la que aparecían Trump y el financista juntos. La denunciante manifestó temer “represalias” si llegaba a “implicar a otras personas conocidas”, de acuerdo con el medio.

En 2025, el FBI elaboró un informe que incluía “nombres prominentes” relacionados con el caso. El documento incorporaba el testimonio de una mujer que afirmó haber recibido un golpe en la cabeza por parte de Trump y haber sido obligada a practicarle sexo oral bajo amenazas, tras ser presentada por el empresario. La presunta agresión habría ocurrido entre 1983 y 1985.

Otra demandante, identificada como “Jane Doe 4”, relató que fue abusada en Carolina del Sur luego de ofrecerse como niñera. Según CNN, el financista la llevaba a “reuniones íntimas con otros individuos prominentes y adinerados”. En la demanda, a la que el medio tuvo acceso, se señala que uno de ellos la habría obligado a practicarle sexo oral, la abofeteó y la violó. No obstante, el documento no identifica al presunto agresor ni menciona a otras personas que supuestamente participaron en los abusos.

Sobrevivientes de Epstein acusan al DOJ

Haley Robson, una de las sobrevivientes, expresó ante un tribunal su queja de que el DOJ no garantizó la total transparencia ni la responsabilidad en la publicación de los archivos. Por ello, escribió a un juez federal para preguntar por qué los informes de las entrevistas a las víctimas y otros documentos no se habían publicado con los nombres de las víctimas tachados.

"Como sobrevivientes, este fallo no es meramente procesal, sino profundamente personal. El incumplimiento continuo perpetúa el mismo secretismo que permitió que estos crímenes continuaran sin control durante años", explicó en una carta dirigida al tribunal. Para Jess Michaels, quien fue agredida por Epstein cuando tenía 22 años, los informes de las entrevistas, con abundantes tachaduras y la falta de omisiones en otros casos, sugieren que la agencia de Trump "está manipulando a todo el país".