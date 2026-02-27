HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko no logra bajar su antivoto y RLA se estanca | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Trump anuncia que Estados Unidos evalúa una "toma amistosa de Cuba"

La Casa Blanca cerró el flujo petrolero venezolano hacia La Habana y advirtió que impondrá aranceles a los países que abastezcan energéticamente a la isla.

Trump dice que Cuba "necesita la ayuda" de Estados Unidos.
Trump dice que Cuba "necesita la ayuda" de Estados Unidos. | Difusión

El presidente Donald Trump anunció este viernes 27 de febrero de 2026 que Estados Unidos evalúa una "toma amistosa y controlada de Cuba", una nación sometida desde 1962 a un embargo estadounidense.. Estas declaraciones, recogidas por el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, se producen en un clima de crecientes tensiones entre la administración norteamericana y el régimen de La Habana.

Trump endurece presión sobre Cuba

El presidente Donald Trump cerró el flujo petrolero venezolano hacia La Habana y advirtió que impondrá aranceles a los países que abastezcan energéticamente a la isla. Sin embargo, la Casa Blanca sigue sin informar a cuánto ascendería el gravamen. Las medidas del líder republicano profundizan la crisis del régimen de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el desabastecimiento de combustible.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La actual emergencia hizo que los centros sanitarios suspendieran intervenciones quirúrgicas y restringieran el traslado ambulatorio de pacientes. En declaraciones a la prensa local, los médicos aseveraron que las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas y denunciaron la falta de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas. Además, desde finales de 2024, la duración de los apagones aumentó de forma acelerada hasta alcanzar cortes de 21 horas. La red eléctrica cubana enfrenta fallas recurrentes por el envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible para generar energía.

Nuevas restricciones

El régimen de Díaz-Canel acusó a Trump de querer "asfixiar" la economía y reconoció en una conferencia de prensa que la isla caribeña no recibe suministro energético procedente del exterior desde diciembre de 2025 debido a las coerciones de Washington. En ese escenario, el mandatario cubano presentó un programa para enfrentar la actual emergencia.

Desde el lunes 9 entraron en vigor limitaciones en la venta de carburantes, la reducción de viajes interprovinciales por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días, de lunes a jueves. Asimismo, se acortaron los horarios de estudio en las escuelas y las universidades adoptarán un sistema de clases semipresenciales.

Cambio de régimen

Donald Trump afirmó el 28 de enero que Cuba "está a punto de colapsar" porque dejó de recibir petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro.

Anteriormente, el periódico neoyorquino The Wall Street Journal había revelado que Trump estaría buscando personas con información privilegiada para intentar derrocar a Miguel Díaz-Canel antes de fin de año.

Notas relacionadas
EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

LEER MÁS
Roxana Crisólogo: “Es un mundo peligroso para las mujeres; yo siento que estoy usando una armadura y mis cuchillos son mis palabras”

Roxana Crisólogo: “Es un mundo peligroso para las mujeres; yo siento que estoy usando una armadura y mis cuchillos son mis palabras”

LEER MÁS
Bill Clinton enfrenta un largo interrogatorio ante el Congreso de EE. UU. sobre sus vínculos con Epstein

Bill Clinton enfrenta un largo interrogatorio ante el Congreso de EE. UU. sobre sus vínculos con Epstein

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

LEER MÁS
EE.UU. pide a su personal diplómatico abandonar Israel por "riesgos de seguridad" tras no lograr acuerdos nucleares con Irán

EE.UU. pide a su personal diplómatico abandonar Israel por "riesgos de seguridad" tras no lograr acuerdos nucleares con Irán

LEER MÁS
Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump anuncia que Estados Unidos evalúa una "toma amistosa de Cuba"

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

Mundo

Venezuela excarcela a los últimos dos periodistas bajo la Ley de Amnistía

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

Estos son los 4 países de América Latina que lideran el top 5 mundial con los índices más altos de crimen organizado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Cómo saber dónde me toca votar: link oficial de consulta Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025