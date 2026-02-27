Trump anuncia que Estados Unidos evalúa una "toma amistosa de Cuba"

El presidente Donald Trump anunció este viernes 27 de febrero de 2026 que Estados Unidos evalúa una "toma amistosa y controlada de Cuba", una nación sometida desde 1962 a un embargo estadounidense.. Estas declaraciones, recogidas por el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, se producen en un clima de crecientes tensiones entre la administración norteamericana y el régimen de La Habana.

Trump endurece presión sobre Cuba

El presidente Donald Trump cerró el flujo petrolero venezolano hacia La Habana y advirtió que impondrá aranceles a los países que abastezcan energéticamente a la isla. Sin embargo, la Casa Blanca sigue sin informar a cuánto ascendería el gravamen. Las medidas del líder republicano profundizan la crisis del régimen de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el desabastecimiento de combustible.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La actual emergencia hizo que los centros sanitarios suspendieran intervenciones quirúrgicas y restringieran el traslado ambulatorio de pacientes. En declaraciones a la prensa local, los médicos aseveraron que las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas y denunciaron la falta de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas. Además, desde finales de 2024, la duración de los apagones aumentó de forma acelerada hasta alcanzar cortes de 21 horas. La red eléctrica cubana enfrenta fallas recurrentes por el envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible para generar energía.

Nuevas restricciones

El régimen de Díaz-Canel acusó a Trump de querer "asfixiar" la economía y reconoció en una conferencia de prensa que la isla caribeña no recibe suministro energético procedente del exterior desde diciembre de 2025 debido a las coerciones de Washington. En ese escenario, el mandatario cubano presentó un programa para enfrentar la actual emergencia.

Desde el lunes 9 entraron en vigor limitaciones en la venta de carburantes, la reducción de viajes interprovinciales por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días, de lunes a jueves. Asimismo, se acortaron los horarios de estudio en las escuelas y las universidades adoptarán un sistema de clases semipresenciales.

Cambio de régimen

Donald Trump afirmó el 28 de enero que Cuba "está a punto de colapsar" porque dejó de recibir petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro.

Anteriormente, el periódico neoyorquino The Wall Street Journal había revelado que Trump estaría buscando personas con información privilegiada para intentar derrocar a Miguel Díaz-Canel antes de fin de año.