Mundo

Estados Unidos desafía a Xi Jinping y aconseja a este país de América Latina cancelar un proyecto astronómico impulsado por China

Nuevo desafío entre Donald Trump y Xi Jinping. Estados Unidos había advertido que el proyecto del observatorio astronómico de China en un país de América Latina podría servir como una plataforma de espionaje.

Estados Unidos aconsejó a Chile cancelar de manera definitiva el proyecto del observatorio astronómico de China en el Cerro Ventarrones.
Estados Unidos aconsejó a Chile cancelar de manera definitiva el proyecto del observatorio astronómico de China en el Cerro Ventarrones. | Composición LR

La administración de Donald Trump vuelve a desafiar al gobierno de Xi Jinping. Un país de América Latina atendió las recomendaciones de Estados Unidos y canceló de manera definitiva un proyecto astronómico impulsado por China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación latinoamericana explicó que el acuerdo "no se ajustó a la normativa".

En abril de 2025, sin embargo, la iniciativa conjunta había quedado suspendida, luego de una advertencia formulada por la entonces embajadora estadounidense Bernadette Meehan. La exdiplomática señaló que la instalación de un telescopio de monitoreo de objetos espaciales podría servir potencialmente como una plataforma para el seguimiento de satélites en órbita.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

¿Cuál es el proyecto astronómico impulsado por China que Estados Unidos aconsejó cancelar a un país de América Latina?

Estados Unidos aconsejó a Chile cancelar de manera definitiva el proyecto del observatorio astronómico en el Cerro Ventarrones, situado en la región de Antofagasta. Se trataba de una iniciativa conjunta suscrita en enero de 2023 entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China.

En declaraciones al portal EX-Ante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile argumentó que el convenio suscrito "no es válido", ya que la mencionada casa de estudios "no puede suscribir ni ejecutar este tipo de acuerdos internacionales".

El área asignada para la instalación de un telescopio de monitoreo de objetos espaciales correspondía a un cuadrado de cinco kilómetros por lado, equivalente a 25 kilómetros cuadrados.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

¿Estados Unidos desafió a Xi Jinping luego de aconsejar cancelar el proyecto astronómico de China en Chile?

Bernadette Meehan, exembajadora de Estados Unidos en Chile, había advertido a inicios de 2025 que el proyecto del observatorio astronómico Cerro Ventarrones podría servir como una plataforma de espionaje. Esto, según la administración de Donald Trump, podría tener implicancias estratégicas y de defensa.

La respuesta del gobierno de Xi Jinping fue contundente. China calificó el aviso de Meehan como una "intervención de Washington en la soberanía chilena". Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, rechazó el argumento de Pekín y descartó presiones norteamericanas.

Además, el funcionario declaró que la decisión de cancelar la iniciativa conjunta entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China se tomó por motivos administrativos y legales.

Explicó también que la Cancillería chilena no posee atribuciones para decidir sobre la continuidad o el cierre de un observatorio. "El Gobierno de Chile está absolutamente abierto a negociar un acuerdo astronómico general con la República Popular China, tal como lo ha hecho con la Unión Europea, que es quizá el acuerdo más relevante que ha suscrito Chile en materia astronómica y que sigue plenamente vigente", remarcó.

Van Klaveren agregó, por último, que el proyecto se iba a desarrollar en un terreno fiscal entregado en concesión por el Ministerio de Bienes Nacionales con un propósito distinto al que finalmente tuvo.

