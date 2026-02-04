HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump revela haber hablado de "asuntos militares, Taiwán" y más en llamada telefónica con Xi Jinping

Xi Jinping subrayó que, con "respeto mutuo", se pueden resolver diferencias bilaterales y propuso hacer de 2026 un año de cooperación y coexistencia pacífica entre ambos países.

Trump también resaltó los avances en la cooperación agrícola con China. Foto: Composición LR.
Trump también resaltó los avances en la cooperación agrícola con China. Foto: Composición LR.

El presidente Donald Trump compartió en Truth Social reveló haber conversado por telefono con su homólogo chino Xi Jinping. Trump destacó la llamada fue extensa y abordó temas clave de la relación bilateral entre ambos países. Según su comunicado, se discutieron cuestiones importantes como el comercio, los asuntos militares y el viaje que planea realizar a China en abril.

Además, mencionó que se habló sobre "Taiwán, la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación actual con Irán, la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos"

Avances en la cooperación agrícola

Trump también resaltó los avances en la cooperación agrícola, destacando el compromiso de China de aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses, en particular, de soja. Durante la llamada, se acordó un aumento significativo en la producción de soja, de "20 millones de toneladas para la temporada actual" a 25 millones de toneladas para la próxima.

El presidente enfatizó la naturaleza "extremadamente buena" de su relación personal con Xi Jinping, subrayando que ambos comprenden la importancia de mantener este vínculo. Trump mostró optimismo sobre los resultados que, según él, se lograrán en los próximos tres años de su presidencia, especialmente en lo que respecta a su relación con Xi y la República Popular China.

"Abordando las diferencias una a una"

Medios estatales chinos revelaron mayores detalles de la conversación entre los mandatarios, asegurando que Xi le dijo a Trump que pueden resolver las diferencias en sus relaciones bilaterales con "respeto mutuo". "Abordando las diferencias una a una, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien", citó la cadena estatal CCTV.

"Hagamos de 2026 un año en el que China y Estados Unidos, como dos grandes Estados, avancen hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos", añadió.

