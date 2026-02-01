HOYSuscripcion LR Focus

Régimen chavista excarcela a defensor de DD. HH. Javier Tarazona tras casi 5 años aprisionado en Venezuela

Su hermano, quien también fue preso político, celebró el reencuentro con Javier, excarcelado tras el anuncio del cierre de El Helicoide, el centro de tortura más grande de Venezuela.

Javier Tarazona, director de FundaREDES y defensor de Derechos Humanos, fue liberado tras 4 años y 7 meses en prisión.
Javier Tarazona, director de FundaREDES y defensor de Derechos Humanos, fue liberado tras 4 años y 7 meses en prisión.

Este domingo 1 de febrero de 2026, la ONG Foro Penal anunció la excarcelación del activista y defensor de Derechos Humanos, José Javier Tarazona, preso político en Venezuela desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, el centro de tortura más gende del país.

El pasado 30 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la implementación de una ley de amnistía para presos políticos y el cierre de El Helicoide.

Foro Penal anuncia excarcelación de Javier Tarazona

"Hoy, 1 de febrero, luego de 1.675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi hermano Javier Tarazona está en libertad... Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento", exclamó Jose Rafael Tarazona Sánchez a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) tras reencontrarse con su hermano.

La noticia fue alcanzada por Foro Penal, que, bajo la dirección de Alfredo Romero, confirmó la excarcelación del director de FundaREDES, ONG dedicada a la promoción y defensa de Derechos Humanos.

Javier, quien arbitrariamente fue recluido en El Helicoide, en Caracas, hace casi cinco años, ya se encuentra "junto a su madre y hermano", y su caso se suma a una serie de excarcelaciones que se vienen realizando desde el centro de tortura tras el anuncio de su restructuración y transformación.

"Celebramos que se continúen las excarcelaciones de presos políticos de manera inmediata y que el proceso de amnistía progrese paralelamente", señaló Romero por medio de sus redes sociales.

Venezuela anuncia cierre de El Helicoide

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", dijo Delcy Rodríguez ante la Corte Suprema.

Estas palabras simbolizaron un alivio para miles de venezolanos que, hasta la fecha, se mantienen en pie de lucha por la excarcelación total de presos políticos. Hoy, con el anuncio de la ley de amnistía general, cientos de familias esperan volver a reencontrarse pronto con sus seres queridos.

"Consideramos indispensable que esta amnistía tenga un alcance claro y excluya las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad... La amnistía debe garantizar el desmantelamiento del sistema represivo y la no repetición de las violaciones que dieron origen a la prisión y persecución política", señaló Alfredo Romero vía X.

