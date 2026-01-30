La ONG Foro Penal informó que Arturo Gallino Rullier, ciudadano estadounidense-peruano, fue excarcelado en Venezuela. | Composición LR | Dnews/Justicia, Encuentro y Perdón

La ONG Foro Penal informó que Arturo Gallino Rullier, ciudadano estadounidense-peruano, fue excarcelado en Venezuela. | Composición LR | Dnews/Justicia, Encuentro y Perdón

La ONG Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, anunció en la tarde de este viernes 30 de enero que el ciudadano estadounidense-peruano Arturo Gallino Rullier fue excarcelado de la prisión Rodeo I, en Miranda, a las afueras de Caracas, Venezuela, donde se encontraba recluido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro desde el 29 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la información publicada por la organización, Gallino Rullier, tras ser puesto en libertad, abordó un vuelo hacia el país norteamericano, escapando de las restricciones postlibertad del chavismo.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Foro Penal confirma excarcelación de Arturo Gallino Rullier

La cárcel del Rodeo I, ubicada a unos 45 minutos de Caracas, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sería un centro de "torturas" para presos políticos extranjeros, debido a las condiciones en las que sobrellevan su aprisionamiento arbitrario tan solo por manifestar una postura contraria al chavismo: con celdas de 4 metros cuadrados, sin ventilación, una cama de cemento, una colchoneta y un inodoro.

En este espacio habría sobrevivido Arturo Gallino Rullier, ciudadano estadounidense-peruano encarcelado durante poco más de dos meses por el régimen de Maduro. Sin entrar en mayores detalles sobre su proceso, Romero indicó, tras confirmar su excarcelación, que Gallino se encuentra en camino hacia Estados Unidos.

Este caso se suma a los más de 300 presos políticos excarcelados por el régimen de Delcy Rodríguez, según contabilizó Foro Penal, desde el 8 de enero de 2026, cuando su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante" de estos aprisionados.

PUEDES VER: Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela luego de conversar con Delcy Rodríguez

Excarcelados, pero no libres

Antes del anuncio sobre Gallino Rullier, el Foro Penal, al 29 de enero de 2026, contabilizó 303 presos políticos excarcelados desde el 8 del mismo mes. Sin embargo, lo que podría parecer el fin de una pesadilla, realmente significa el inicio de otra. Estas personas son puestas en libertad bajo ciertas condiciones y con la amenaza de volver tras las rejas.

De acuerdo con Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), en declaración a La República, la excarcelación de los presos políticos en Venezuela está condicionada. "Son personas que salen de prisión con prohibición de dar declaraciones a los medios de comunicación, de salir del país, incluso, en algunos casos, de salir hasta de su propia ciudad", enfatizó.

Asimismo, afirmó que muchas de estas personas aún "deben presentarse ante un tribunal, porque es una causa que, según ellos —el régimen—, continúa abierta y, hasta que no se cierre, no les otorgan libertad plena. De modo que es un proceso muy agotador, lleno de irregularidades".