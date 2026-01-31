Cautela, de esta manera describe Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), la sensación que deja el anuncio realizado por la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien adelantó que promulgará una ley de amnistía para los presos políticos y la reconversión del Helicoide, la temida prisión que simboliza la represión dentro de Venezuela. Casanova hace un apunte y menciona que los "anuncios oficiales en la práctica" terminan siendo todo lo contrario.

"Lleva a tomarlo con mucha precaución y a ver cómo se desarrolla en el camino, porque también hay una conducta deliberada por parte de estos voceros del Estado, incluso de desconocer el sufrimiento de las víctimas y de negar la existencia de personas detenidas por motivos políticos en el país", amplía para La República el miembro del CLIPP, quien además denuncia las deficiencias que presenta la liberación de presos políticos: "Estas personas siguen allí y ellos (el régimen) han estado dando cifras que no se corresponden".

La última actualización de la ONG Foro Penal elevó a 711 el número de personas excarceladas tras el anuncio de Rodríguez el pasado 8 de enero. El grupo incluye 617 hombres y 94 mujeres, todos adultos, a excepción de un "adolescente", ha indicado la ONG, que también ha registrado 65 extranjeros entre los más de 700 presos liberados. No obstante, Casanova alerta que muchas de estas personas "están todavía en situación de no poder salir del país" e incluso de no poder hablar con la presa, por lo que la ley de amnistía adquiere mayor relevancia.

"Nunca debieron haber presos políticos"

Nélida Sánchez es uno de los casos más afectados por esta nueva decisión del régimen. La abogada y activista de 57 años es un número más en la lista de los presos políticos que se encuentran en el Helicoide, lugar en el que está recluida desde el 28 de agosto de 2024 y donde afronta un proceso sin fundamentos ni legitimidad. Gabriela Hernández, hija de Sánchez, atraviesa una felicidad agridulce, pues aunque la medida de Rodríguez podría beneficiar a su madre, la ausencia de comunicación aumenta la incertidumbre.

Para Hernández, esta es una situación que nunca debió suceder: “nunca debieron haber presos políticos en Venezuela. Ni personas desaparecidas, torturadas o asesinadas por querer un cambio”, puntualizó en declaraciones para La República. Además, reveló que “en Venezuela hasta expresarse era considerado como un crimen”, siendo una causal para que el régimen quiera silenciarte. Lo mismo sucede con el hecho de “protestar pacíficamente por falta de transporte público o medicinas”, acciones que pueden ser penadas.

La incertidumbre crece en la familia venezolana

"Aún no tenemos noticias. Como familiares, no se nos ha informado nada. Sabemos solo lo anunciado por Delcy Rodríguez, pero no tenemos conocimiento de absolutamente nada más", añadió la Hernandez, dando a conocer la ausente información que manejan los propios familiares de los presos políticos con respecto a las liberaciones y las medidas del régimen. "Esperamos que en las próximas horas podamos tener noticias sobre la libertad de mi mamá y del resto de los presos que están allí", añadió.

Esta situación hace visible la estrecha brecha entre el régimen y la ciudadanía, la cual suele enterarse de las liberaciones o saber del conteo general mediante información independiente, data diferente a los reportados por el propio régimen. "Pareciera que no les importara que las madres estén llorando, estén a las afueras de las cárceles y pernoctando bajo el agua, el sol, la lluvia. Pareciera que eso no les importara, porque ni siquiera se han tomado la molestia de conversar con nosotros", denuncia Diego Casanova.

Un lento proceso de excarcelación

Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, anunciadas como masivas por las autoridades tras la caída de Nicolás Maduro, avanzan de forma más lenta y limitada de lo esperado, según organismos opositores y defensores de derechos humanos. Aunque distintas fuentes ONG confirmaron cientos de liberaciones desde principios de enero, muchos de los liberados permanecen bajo medidas cautelares como prohibiciones de salir del país o hablar con la prensa, y no han recuperado plenamente su libertad.

Una escena que reflejó de manera perfecta la inconformidad fue la protagonizada por la propia Delcy Rodríguez. En esta semana, un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) enfrentó públicamente a la presidenta encargada para exigir la liberación de presos políticos. Los jóvenes la interceptaron y plantearon demandas directas, con consignas como “¡Libérenlos a todos!” y reclamos por la libertad de más de 200 estudiantes y profesores detenidos por motivos políticos.

Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, pidió la liberación del profesor Jesús Armas y de los jóvenes presos, subrayando el sufrimiento de sus familiares y la urgencia de una acción concreta. Rodríguez, por su parte, apeló a la “convivencia democrática” y solicitó responsabilidad política, sin comprometerse a nuevas liberaciones.