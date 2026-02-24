HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Partidos de la Champions League HOY: resultados del día y clasificados a octavos de final

Este martes se juegan 4 encuentros por la vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League 2025-26. Los ganadores de cada llave avanzarán a octavos de final del torneo.

Atlético de Madrid e Inter de Milán jugarán como locales ante Brujas y Bodo/Glimt, respectivamente. Foto: Champions League
Atlético de Madrid e Inter de Milán jugarán como locales ante Brujas y Bodo/Glimt, respectivamente. Foto: Champions League

Los playoffs de la Champions League se reanudan este martes 24 de febrero con cuatro cotejos, de los cuales saldrá igual número de clasificados para la ronda de octavos de final. Entre los partidos del día, destaca la revancha que Atlético de Madrid y Brujas sostendrán en el Estadio Metropolitano luego de su vibrante empate agónico en Bélgica.

En St. James' Park, Newcastle buscará completar la faena ante el modesto Qarabag, al cual goleó en el juego de ida. Más complicada será la misión del Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, donde estará obligado a remontar la derrota que le propinó el sorprendente Bodo/Glimt en Noruega. Finalmente, en el BayArena, Bayer Leverkusen tiene todo a su favor para imponerse al Olympiacos y seguir en carrera.

lr.pe

Champions League 2026: partidos de hoy

Estos son los encuentros que se disputarán hoy, martes 24 de febrero, por la vuelta de los playoffs. Salvo por el Atlético - Brujas, que inicia a las 12.45 p. m., el resto de duelos se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Atlético de Madrid vs Brujas (ida: 3-3)
  • Bayer Leverkusen vs Olympiacos (ida: 2-0)
  • Inter vs Bodo/Glimt (ida: 1-3)
  • Newcastle vs Qarabag (ida: 6-1)
Partidos del martes 24 de febrero por playoffs. Foto: Liga de Campeones

Partidos del martes 24 de febrero por playoffs. Foto: Liga de Campeones

La ronda de dieciseisavos de final quedará completa el miércoles 25, con los cuatro encuentros restantes.

  • Atalanta vs Borussia Dortmund (ida: 0-2)
  • Juventus vs Galatasaray (ida: 2-5)
  • PSG vs Mónaco (ida: 3-2)
  • Real Madrid vs Benfica (ida: 1-0).

lr.pe

¿Dónde ver los partidos de la Champions League HOY?

La transmisión de los partidos de vuelta en estos playoffs (dieciseisavos de final) de la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (también por Fox Sports en Argentina). Para México y Estados Unidos, irán por otras señales de TV y/o streaming.

Canales de transmisión de la Champions League. Foto: Puntaje Ideal/X

Canales de transmisión de la Champions League. Foto: Puntaje Ideal/X

Clasificados a octavos de final de la Champions League

Estos son los ocho clubes que ya tienen un lugar seguro en la siguiente ronda del torneo tras haber logrado su clasificación directa desde la fase de liga.

  • Arsenal
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting Lisboa
  • Manchester City.
